Nicklas Carlsen ”Vi er klar uanset hvem vi skal møde”

Play-Off, det er det man glæder sig til hele sæsonen, siger Nicklas Carlsen. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Jeg tror på, at vi kan gå ind og lave en god serie, siger Nicklas Carlsen om de kommende Play-Off kampe.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt har talt med Nicklas Carlsen, efter kampen mod Ålborg Pirates.

Hvordan oplevede du kampen mod Aalborg? ”Vi har talt om efter Frederikshavn kampen, at vi skulle tilbage og ramme noget Play-Off modus, og vi skulle spille lidt hårdere, og det syntes jeg faktisk vi formår at gøre i to perioder. Jeg syntes vi spiller godt i første- og tredje periode, men desværre, så falder vi lidt sammen i anden periode. Men jeg syntes det er godt, at vi får hevet os op igen, og kommer tilbage i tredje, så overordnet set, så syntes jeg det var en god indsats”, siger Nicklas Carlsen.

Om den forlængede spilletid, siger Nicklas Carlsen. ”Jeg syntes faktisk, at vi havde chancerne til at afgøre det i tre mod tre, men pucken hoppede ikke lige vores vej i dag. Jeg syntes vi havde nogle store chancer, og har et forsøg på stolpen, og i straffe der kan alt jo ske”.

Hvad skal I bruge kampen til mod Odense på søndag? ”Vi skal fortsætte med at holde tempo, og ikke gå ned i kadence i den sidste kamp inden det går løs. Det er en kamp vi skal tage seriøst, og spille som vi vil gøre, hvis det var en Play-Off kamp”.

Hvordan ser du frem til Play-Off serien? ”Det er det man glæder sig til hele sæsonen, så det ser jeg utroligt meget frem til. Det bliver hårdt, vi ved ikke hvem vi skal møde, men vi ved at det bliver hårdt. Jeg tror på, at vi kan gå ind og lave en god serie”, siger Nicklas Carlsen og tilføjer.

”Alle siger vi kommer til at møde SønderjyskE, det bliver det måske også, og det er fint, men vi er klar uanset hvem vi skal møde. Vi kan jo ikke selv vælge i år, så det er op til andre hvem der vil tage os. Men uanset hvem vi skal møde, så tror jeg vi får nogle gode og tætte kampe”.

I har endnu ikke vundet en kamp i Jylland i denne sæson. Hvis I skal møde et jysk hold, så er det nødvendigt med en sejr i Jylland, hvis I skal videre til semifinalen. ”Ja, det skal vi have lavet om på, hvis det skal blive til noget. Det er noget vi må arbejde med, for den statistik skal vi have lavet om på” slutter Nicklas Carlsen.