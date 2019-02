Leg med liv eller læringsfællesskaber

Maria og Caroline foran E-sporet, der står til at lukke. Foto: Brian Poulsen

lukningstruet Det ligner en spareøvelse, siger forældre til skolebørn med ekstra behov om kommunens planer med at samle de ekstra undervisningstilbud på færre skoler.

Af André Bentsen

Alle børn skal have lige muligheder, skriver Rødovre Kommune i et nyt udspil til nye læringsfællesskaber, der skal tage udgangspunkt i, at børn gør det bedste, de kan.

Derfor skal lærere og pædagoger også møde børnene, dér hvor de er, hedder det sig i udspillet.

Men det er bare ikke det samme sted, hvor børnene er i dag.

Fra august måned vil Rødovre Kommune nemlig lukke flere af de specialtilbud, der i dag tilbydes elever med særlige behov i Rødovre og samle dem på færre skoler i såkaldte læringsfællesskaber.

Rødovre Lokal Nyt har bedt den nye skolechef, Tina Marker forklare, hvorfor de læringsfællesskaber, der blandt andet kan betyde et farvel til E-sporet på Hendriksholm Skole og Ordlindeskolen på Tinderhøj Skole, er en god idé.

Det gør hun i en kommentar nederst på denne side, men det beroliger

ikke forældrene til de berørte børn, som lokalavisen har været i kontakt med.

“Det er fint nok, vi bliver inviteret til et møde og også får lov at komme med vores input gennem skolebestyrelsen, men man sidder tilbage med en fornemmelse af, at kommunen allerede har taget beslutningen og bare skal have det til at fremstå som om, man gerne vil høre os,” fortæller Maria Woff.

Rammer de udsatte

Hendes datter, Caroline på otte år, havde som lille kræft i hjernen og kan i dag ikke indgå i en normal undervisningssituation.

Derfor er familien glade for, at hun har ro på E-sporet på Hendriksholm Skole, der skal lukkes.

“Hun vil ikke kunne overskue, at skulle sidde i en normal klasse og det betyder ikke noget, om der så bliver bevilget støtte-

timer eller ekstra hjælp. Det er hendes liv, det handler om og set indefra ligner det, man prøver at bringe Rødovres tal ned på landsgennemsnittet for, hvor mange ekstra udgifter, man har til det her område,” siger Maria Woof.

Vi har talt med tre andre forældre, men Maria er den eneste, der rigtig vil stå frem. Det vil hun, fordi hun håber, at kommunen vil tænke børnene mere ind, hvis de gennemfører de nye ændringer.

“Skolebestyrelsen har afgivet et svar, som vi håber, man tager højde for, men uanset hvad har kommunen jo tænkt sig at ændre det her allerede fra august måned og det er slet ikke

nok tid til mange af de børn, der i dag har det rigeligt svært med nye rammer, nye elever og nye lærere. Det er en dårlig løsning og der er mange forældre, der er rigtig bekymrede over, hvor hurtigt, man prøver at trumfe de her læringsfællesskaber igennem,” påpeger Maria Woff.

Ser på kompetencer før diagnoser

Sådan ser skolechefen ikke på det.

“Med forslaget er der lagt op til, vi bliver bedre til at se på elevernes funktionsniveau og kompetencer end på deres diagnoser og at vi på hele skole-

området arbejder for at hjælpe børn i vanskeligheder bedst muligt videre,” skriver hun.

“Så må vi bare håbe, at rammer og indhold er

mere på plads inden august måned, for lige nu virker det mangelfuldt og ændringerne kan hurtigt gå ud over de didaktiske og pædagogiske rammer, hvis ikke de fysiske rammer på eksempelvis Valhøj Skole, når at komme på plads,” siger en medarbejder anonymt til Lokal Nyt.