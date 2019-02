Kort om sport Håndbold 2. division herrer: Rødovre HK - Herlev/Hjorten

Er det atter tid til, at RHs herrer skal juble over en sejr efter et topopgør. Det kan ske i aften ved 22-tiden. Foto: Ian Nielsen / arkiv

håndbold Torsdag aften er der topkamp i Stadionhallen, når RHs 3.divisionsherrer tager mod Taastrup. Der er kommet ny direktør i Avarta og så kan Mighty Bulls glæde sig over et rekordsalg og at en spiller var ligaens bedste i februar.

Af Peter Fugl Jensen