Køreplanen kommer op igen

Movia imødekommer bekymring om manglede køreplaner ved busstoppesteder Foto: Brian Poulsen

trafik Der har været heftig debat om Movias beslutning af om fjerne køreplanerne ved landets busstoppesteder og de mange reaktioner har gjort så stort indtryk på trafikselskabet, at de nu genopsætter de trykte køreplanerne.

Af Christian Valsted

De trykte køreplaner er erstattet med liveopdateret trafikinformation for at give mere præcis trafikinformation til kunderne. Det er en bedre service. Samtidig sparer Movia 1,6 mio. kroner hvert eneste år. De penge skal Movia blandt andet bruge på at udvikle Rejseplanen, Rejsekortet og DOTs billet-kanaler, som bruges dagligt af rigtig mange kunder. Som bestyrelse for Movia er det også en opgave at lytte til den generelle forventning i samfundet om, at Movia som offentlig virksomhed kan følge med den digitale udvikling.

Har ikke-digitale passagerer en plads i den kollektive transport? Sådan spurgte Annette Stub og Ove Steen Smidt fra Pildamsvej i et læserbrev i sidste uge avis med henvisning til de manglende køreplaner og svaret er ja. I hvert fald i første omgang – for Movias bestyrelse har i dag, i enighed, valgt at imødekomme de mange bekymringer om de manglede køreplaner på busstoppestederne, og besluttet at de gode gamle rutebeskrivelser på tryk skal op igen. Dette skal sikre, at kunderne får mere tid til at vænne sig til at finde og bruge rutebeskrivelserne på de digitale medier.

“Vores mål er at få mange mennesker til at vælge at bruge offentlig transport både af hensyn til miljø og for at afhjælpe trængsel. Vi vil også skabe tillid til de nye digitale services, vi leverer til vores kunder. Derfor lytter vi til de bekymringer, som er kommet til udtryk, og styrker overgangen fra det trykte til det digitale på en god måde,” udtaler Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

”Vi kommer ikke uden om, at vi skal udvikle os og blive mere digitale i vores samfund. Generelt forventes det, at Movia kan følge med den digitale udvikling, og det er sjældent, at Movia bliver skældt ud for at være for digitale. Derfor holder vi fast i, at vi skal den digitale vej, men vi vil gerne gøre det på en måde, hvor vi kan få så mange som muligt af de borgere med, som gerne vil”.

Annonce

Der er i alt 14.500 stoppesteder, og Movia forventer at have de sidste rutebeskrivelser oppe på stoppestederne i løbet af sommeren i år. I mellemtiden vil man som noget nyt kunne tage et print af bussens køreplan i bussens folderholder.

De stoppesteder, som ikke har digitale informationsskærme vil blive prioriteret først.