Høj puls i skolegården

kunstværket ’Generations’ på Nyager Skole er på mange måder elevernes eget værk. Tina Maria Nielsen står som afsender af skulpturen, men den er skabt i dialog med andre, blandt andet eleverne selv, der har doneret kladdehæfter og indsamlet skolebøger, der har indgået i værket. Foto: Arkiv

rødovre lokal løb På næste fredag tager Rødovres sociale løbeklub ’Rødovre Lokal Løb’ på udflugt til tre af byens skoler. Her kigger vi nærmere på kunsten i skolegård- ene. Vi håber, du vil løbe med.

Af Christian Valsted

Efter tre kolde vintermåneder er der forårsfornemmelser i luften fredag den 1. marts, når løbeskoene igen skal snøres i Rødovre Lokal Løb.

Efter sidste måneds succesfulde ’rundkørselsløb’, der samlede mere end 20 lokale løbere, er vi nu klar til at tage et kig på tre af byens folkeskoler. Løbeturen starter som altid foran ølbaren ’Det gamle hundebad’, hvor vi i samlet flok klokken 16.30 løber mod Rødovre Skole, der er første stop på turen.

I skolegården bliver vi lidt klogere på den fløjtespillende bronzefigur med titlen ’drengs drøm – mands dåd’, inden vi løber videre i retning mod Tinderhøj Skole, der, som grøn profilskole, blandt andet har fået opsat en vindmølle på skolens område. Sidste stop på ruten bliver på Nyager Skole, der i 2017 fik opsat flere kunstværker i skolegården.

”Rødovres skoler er meget forskellige i udseende og arkitektur og derfor har vi besluttet os for at kigge lidt nærmere på skolerne på vores månedlige løbetur.

Selvom Rødovre er en geografisk lille kommune, kan vi ikke nå rundt til dem alle sammen, så vi snupper tre i første omgang,” siger avisens redaktør André Bentsen, der selv løber forrest hele vejen.

’Rødovre Lokal Løb’ er en social løbeklub for alle. Vi løber i samlet flok og i et tempo, hvor de fleste kan være med. Løbeturen starter og slutter altid foran ’Det gamle hundebad’ og afsluttes altid med en øl i baren.

Vi håber du vil løbe med fredag den 1. marts klokken 16.30