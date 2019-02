Har ikke-digitale passagerer en plads i den kollektive transport?

Annette Stub og Ove Steen Smidt er ikke tilfredse med, at Movia har fjernet de trykte køreplaner fra busstoppestederne. Hvad mener du om sagen? Deltag i debatten på avisens hjemmeside, rnn.dk. Foto: Brian Poulsen

læserbrev Således har Ældre Sagen for nylig skrevet i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk i et åbent brev til Movia. Vi har selv skrevet til Movia og klaget over, at trykte køreplaner er fjernet fra busstoppestederne.

Af Annette Stub og Ove Steen Smidt, Pildamsvej 13

Vil man kende afgangstiderne for en bestemt bus eller vide, om en bestemt bus standser ved eksempelvis Hvidovre Hospital, skal man hjemmefra have orienteret sig om ruten på Internettet. Er der ikke et display, som fortæller om kommende afgange, skal man finde en sms-kode, som står med småt inde i en længere tekst på standeren.

Også for dem, der råder over en mobiltelefon, er det bøvlet at skulle stå ved stoppestedet Sylvestervej i mørke, kulde, blæst og regn og læse denne tekst, indtaste koden og afvente svar på, om det kan betale sig at blive stående og vente på linie 13. Tænk på, hvordan det så kan være med reduceret syn, rollator eller stok. Selv ikke på vores nærliggende store trafikknudepunkt, Flintholm Station, med seks forskellige buslinier, er der ingen information om, hvor busserne stopper. Hvilken bus skal en fremmed mon tage fra Flintholm og i hvilken retning for at komme til Rødovre Centrum? (Jo, med linie 13 skal man

køre til venstre, med 9A skal man til højre, kan den meget stedkendte oplyse). Køreplaner og linieføring er ikke noget, man prøver at lære udenad. De undergår jo drastiske ændringer med ganske korte mellemrum (»for at give dig en bedre service«, som det så poetisk hedder).

I BT den 12. december blev Movia foreholdt problemet med de manglende trykte køreplaner med henvisning til, at cirka 210.000 danskere over 65 aldrig har været på Internettet. Movia skrev tilbage, at »når vi går væk fra tryk, er det for at give en bedre service til kunderne i den kollektive transport.« Desuden henviste Movia til sin sms-service.

Støt Ældre Sagens protest

Movia synes fuldstændig at mangle evnen til at læse, lytte og forstå, hvad man siger og skriver til dem. Samme goddag-mand-økseskaft-svar har vi fået i vores eget klagebrev til dem.

Movia har det, som de fleste ansvarlige på trafikområdet: de er tydeligt handicappede af, at de selv sjældent benytter tog og bus, hverken i Danmark eller på rejser i udlandet.

Som flittige brugere af kollektiv transport på

ferierejser kan vi oplyse, at man overalt i Europa – fra Berlin til De Kanariske Øer – kan finde eksempler på en langt mere bruger- og ældrevenlig service og information med skærme, opslag samt levende og hjælpsomme medarbejdere på stationer og stoppesteder, i busser og tog. Internetstudier og mobiltelefon er ikke en betingelse for at komme omkring.

Rødovre Kommune kan med god ret bryste sig af sin omsorg for kommunens ældre. Denne omsorg bør også gælde disse medborgeres muligheder for at benytte den kollektive transport på deres egne betingelser. Rødovre Kommune opfordres derfor til aktivt at støtte Ældre Sagens protest over de mange forringelser.