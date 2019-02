“Han er en korkprop man ikke kan holde nede”

Den lokale forfatter Ole Hall er aktuel med bog om den kulørte erhvervsmand Jesper Nielsen. Bogen udkommer i dag landet over. Foto: Brian Poulsen

bogudgivelse Et interview med Jesper ’Kasi’ Nielsen blev i 2012 starten på en fascination. Nu har den lokale journalist og forfatter Ole Hall, med egne ord, foretaget et 360 graders eftersyn af den flamboyante erhvervsmand, der går helt tæt på manden, magten og millionerne.

Af Christian Valsted

Jesper ’Kasi’ Nielsen eller bare Kasi-Jesper, som han bliver kaldt i folkemunde, har i en lang årrække været en af landets mest fremtrædende og driftige erhvervsmænd. Manden fra Vestegnen har tjent styrtende på smykkeeventyret i Pandora, været i årelang brydekamp med SKAT, storinvester i fodboldklubben Brøndby IF og formået at skabe et håndboldhold på Vestegnen, der rykkede op år efter år og til sidst var blandt verdens bedste klubhold på herre-siden.

Kasi-Jesper har altid haft store armbevægelser og da den lokale Rødovre-journalist og forfatter Ole Hall mødte ham første gang i 2012 i håndboldklubben AG Københavns lokaler, stod det hurtigt klart, at her var der tale om en person, der var så markant en skikkelse i det danske erhvervsliv, at der var journalistisk sprængstof til en helt bog om manden. Han var anderledes end de andre magtfulde og determinerede topchefer Ole var vant til at interviewe på Berlingske.

”Jeg havde forventet at møde en fortravlet forretningsmand, der var kontant og som havde en klar dagsorden og idé med, hvordan interviewet skulle falde ud, men han var total overskudsagtig, meget interesseret, gav sig god tid og var i øjenhøjde. Jeg fik hurtigt en forståelse af, hvorfor mange er blevet tryllebundet af ham og hvorfor der er folk, der ser noget større i ham end bare en banal forretningsmand,” fortæller Ole Hall, der blev fascineret af Kasi-Jesper efter deres første møde.

”Jeg er selv fra Jylland og vokset op et sted, hvor det, ikke at skille sig ud, var en dyd. Dét, at falde i ét med tapetet, opføre sig ordentligt og efter det forventede, var det rigtige at gøre. Typer, der har meget selvtillid, store armbevægelser, vilde planer og lever et kulørt liv, har jeg altid været fascineret af og derfor er det nok ikke så mærkeligt, jeg blev fascineret af Jesper Nielsen, da han begyndte at markere sig i dansk topsport og at indgå vilde forretninger,” siger rødovreforfatteren, der allerede i 2012 besluttede sig for at gemme alle interviews og båndede optagelser med Kasi-Jesper, fordi de kunne bruges på et senere tidspunkt. Det tidspunkt kom sidste år, hvor bogprojektet fik ny næring, da Gyldendal sagde ja til et samarbejde om at udgive en bog om Jesper Nielsens mange op- og nedture.

”Han var en rigmand, der var på A-holdet over kendisser sammen med Kongehuset, Mads Mikkelsen og Casper Christensen. Han var noget særligt, men da formuen begyndte at forsvinde under ham og hans mange forretninger stille begyndte at smuldre, kunne jeg se, manden ville komme til at gennemleve noget helt vildt, hvis hans forbrug og armbevægelser ikke ændrede sig,” siger Ole, der tilbage i 2014 udgav bogen ’Pan-

dora – Danmarks vildeste væksteventyr. Her var der kapitler i bogen om Kasi-

Jespers rolle i Pandora og det var netop de afsnit, som mange huskede og spurgte ind til.

”Og det bekræftede mig bare i, at manden var fyldt med gode historier. Det var Kasi-Jesper, der fangede, selvom bogen mest af alt omhandlede et vildt væksteventyr og en børsdarling med kæmpe milliard-overskud,” fortæller Ole Hall.

Ikke mikrofonholderi

Ole Hall har interviewet mere end 100 personer rundt om Jesper Nielsen og hovedpersonen indvilligede selv i at give nye interviews i sensommeren 2018. Eneste problem var bare, at Kasi-Jesper befandt sig i USA, hvor han var i færd med at udrulle et nyt smykkeeventyr.

”Heldigvis var forlaget med på idéen om, at jeg tog til Las Vegas for at lave nye interviews til bogen. At interviewe en mand, der elsker risiko midt i gambling-by nummer ét, var ret vildt. Og ovenikøbet i Trump Tower. Det var en foræring til bogen,” siger Ole Hall, der hurtigt i processen havde gjort det klart for forlaget og Jesper Nielsen, at bogen ville blive undersøgende journalistik med et 360 graders eftersyn af Kasi-Jespers

gode og mindre succesfulde forretninger.

”Min ambition har hele tiden været at få folk omkring ham til at fortælle om de ting, der også er gået mindre godt. Da jeg viste Jesper Nielsen bogens næsten færdige manuskript, syntes han, den gav et forkert billede af ham, men jeg vidste fra starten af, det kunne blive en mulig udgang, for det har aldrig været min idé, at skrive en ghostwriter-biografi eller lave mikrofonholderi, fordi jeg synes, der har været nok af den slags journalistik om ham,” forklarer Ole, der i bogen fortæller om de mange succeshistorier, men også for første gang giver et indblik i, hvad der skete, da Jesper Nielsens gik på røven med sit tankstations-imperium på Vestegnen i 1998 og afdækker, hvor mange millioner folk har mistet ved at investere i Kasi-Jespers forskellige firmaer.

”Bogen viser også, hvad Jesper Nielsen har været knap så dygtig til og hvem der blev ramt. Han har været indblandet i fem konkurser og det ville

være mærkeligt at gå uden om de konkurser og de mennesker, der har tabt penge på ham. De fortjener i høj grad en stemme i bogen. Jesper Nielsen er en mand med en vis indflydelse og det er erhvervs-

journalistikkens rolle at kigge de mest indflydelsesrige personer efter i kortene,” forklarer Ole om bogen, der udkommer i dag i boghandlere landet over.

Tror du, at Jesper Nielsen vil fortsætte med at være en fremtrædende skikkelse i årene fremover?

”Jesper Nielsen kan sætte folk i gang og få folk til at løbe stærkt. Han er modig, dristig og tør bevæge sig ud, hvor ingen har været før. Det er dét, der gør ham interessant. Jeg er 100 procent overbevist om, at han vil blive ved med at dukke op i fremtiden med meget kreative og ambitiøse erhvervsprojekter.”

“Han er en korkprop, man ikke kan holde nede og jeg tror også, han i fremtiden vil være i kontroverser, fordi han lever åbenbart bedst, når han satser en masse og er i konflikt med folk,” siger Ole Hall. Lokal Nyt har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jesper Nielsen om bogen, men det har ikke været muligt.

Bogen ’Kasi-Jespers kamp’ udkommer i dag