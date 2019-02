Gode gamle Dario

I et musikalsk foredrag kan du den 24. februar komme helt tæt på den legendariske sanger og skuespiller Dario Campeotto. Foto: Presse

underholdning Den legendariske entertainer og storchamør Dario Campeotto har underholdt i 60 år. Senere på måneden fortæller han ærligt om det store gennembrud og de knap så sjove perioder i karrieren i musikalsk jubilæumsshow.

Af Christian Valsted

I 1961 sang en ung Dario Campeotto sig ind i danskernes hjerter, da han vandt det Danske Melodi Grand Prix i Fredericia med sangen ’Angelique’. Sangen blev hans absolutte gennembrud og den unge sanger, med de italienske forældre, blev ikke bare aftenens stjerne, men stjerne for livet.

På gode dage modtog han 150 fanbreve og 58 år efter triumfen har han stadig fuld gang i hjulene.

O Sole Mio

Faktisk er han i så forrygende form, at han har sammensat et 60-års jubi-

læumsshow, der søndag den 24. februar gør holdt i Kulturhuset Viften.

Der er tale om et musikalsk foredragsshow, hvor publikum kan opleve Dario helt tæt på og få hi-

storier og anekdoter fra et langt liv i showbiz.

Undervejs kan publikum selvfølgelig se frem til både italienske og danske sang-perler lige fra ’O Sole Mio’ til ’I Danmark er jeg født’ og naturligvis ’Angelique’.

Han fortæller også om spændende mennesker, han har mødt på sin vej, ligesom han ærligt fortæller om knap så sjove perioder i karrieren.

Dario Campeotto kan opleves i Viften søndag den 24. februar klokken 14.