God moral gav point

Håndbold Efter at have været bagud med seks mål i slutningen af første halvleg, lykkedes det RHs unge mandskab at komme tilbage, og sikre sig et point efter en hektisk slutfase.

Af Flemming Haag

Rødovre kom forfærdeligt i gang, i kampen mod Roskilde Håndbold. Det så vanskeligt ud for hjemmeholdet, angrebsspillet var stereotypt og der blev leveret mange uprovokerede fejl.

Gæsterne var skarpe, havde fart på angrebsspillet og tilspillede sig store chancer. Da der var spillet fem minutter, var Roskilde foran 0-3. Anna Jagd fik reduceret til 1-3 hvor der var spillet seks minutter. Otte minutter senere blev det 2-6 ved Sarah Kejser. Midt i halvlegen reducerede Emilie Jørgensen til 3-7 og ti minutter inden pausen blev det 4-9 på mål af Maria Breddam, og 5-9 ved Emilie Jørgensen. Det blev 5-11 inden Maria Breddam og Emilie Jørgensen reducerede til 7-11. Roskilde kom med to scoringer foran 7-13 hvor der resterede fire minutter af første halvleg. Med to scoringer af Elisabeth Høyer i slutminutterne, kunne Rødovre gå til en tiltrængt pause og få aftalerne på plads.

En første halvleg, hvor Rødovre spillede for sidelæns, med dårlige afleveringer og uskarpe i afslutningerne.

Det var et anderledes motiveret hjemmehold der kom på banen i anden halvleg. Der var mere styr på defensiven, og der var fart på angrebsspillet.

Line Kejser scorede til 10-13 og ti minutter inde i anden halvleg, havde Anna Jagd og Julie Brandt reduceret til 14-15, og der var skabt ny spænding i kampen.

Sophia Lind reducerede på et flot gennembrud til 15-16 og med to scoringer af Anna Jagd blev det 17-17 midt i halvlegen. Med endnu en scoring af Anna Jagd blev det 18-18 og Line Kejser bragte for første gang i kampen Rødovre foran, hvor der resterede ti minutter. Et flot comeback af Rødovres unge mandskab.

Det blev 20-19 ved Sophia Lind, inden Roskilde med to scoringer kom foran 20-21. Sarah Kejser udlignede, men Roskilde kom igen foran, hvor der resterede tre minutter af anden halvleg. Med sin syvende scoring, fik Anna Jagd udlignet til 22-22 kort før slutfløjt.

Roskilde havde mulighed for at afgøre kampen i slutfasen, og havde tre kvalificerede afslutninger, men Stinne Strøjr i Rødovres mål, leverede et par super redninger, så kampen sluttede 22-22, efter en hektisk slutfase.

Efter en tvivlsom første halvleg, kom Rødovre meget bedre med i anden halvleg, hvor der blev investeret noget mere, vist god gejst og intensitet.

Med det ene point, ligger RHs damer fortsat på første pladsen med 35 point efter 19 kampe. HIK har også 35 point men efter 20 kampe. Lyngby på tredje pladsen har 32 point for 19 kampe.

Rødovre spiller igen søndag den 24. februar kl. 15:35 mod AB i AB-Hallen.