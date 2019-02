Gittervægge — en tryg løsning mod indbrud

SPONSORERET INDHOLD Har der tidligere været besøg af uindbudte gæster i din ejendom eller vil du blot gerne sikre imod tyveri på bedst mulig vis, kan gittervægge være med til at gøre det sværere for tyven at bryde ind. Vores gittervægge er udarbejdet efter principperne om, at det skal være pænt, lyst og med maksimalt indkig uden at gå på kompromis med den maksimale sikkerhed.

Søger du en sikker løsning til et pulterrum, depotrum, lagerrum eller butiksfacade, har Gitterspecialisten en tryg løsning til dig. Vi har gennem mange år i branchen gjort os de bedste erfaringer for, hvilke løsninger der virker mest sikre mod indbrud. Vi kan derfor med stolthed i stemmen kalde os eksperter inden for levering af sikre gittervægge. Vi har ligeledes opnået en stor ekspertise inden for mekanisk tyverisikring, som vi kan levere i form af forskellige rullegitre.

Løsninger

Gitterspecialisten har et bredt udvalg af gittervægge, så udover du får en tryg løsning, kan du også vælge mellem forskellige designs — alt sammen uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vores gitterløsninger er i robust kvalitet og fra markedets førende leverandører.

Inden du beslutter dig for, hvilke gittervægge, du ønsker til din ejendom, vil vi gerne, sammen med dig, finde frem til, hvilke vigtige kriterier, der skal være opfyldt for din ejendom. Hvilke hensyn skal der tages, som fx højden til loftet, hvor i rummet gittervæggene skal monteres og absolut ikke mindst, hvor høj sikkerhed du ønsker. Eller søger du en løsning til at sikre en butiksfacade, har vi forskellige løsninger fra middel til et maksimalt sikringsniveau. Til butiksfacader anbefaler vi vores løsninger med rullegitter.

Vi har mange forskellige gittervægge samt rullegitter, du kan vælge i mellem. På vores hjemmeside kan du læse mere om vores forskellige løsninger og designs.

Vi har et tæt samarbejde med bl.a. låsefirmaer, så vi er også leveringsdygtige inden for forsikringsgodkendte låse. Vi kan levere et låsesystem, som passer til det eksisterende låsesystem i ejendommen, så I kan benytte jer af de samme systemnøgler.

Vi leverer og monterer den valgte løsning. Det bliver altid gjort af fagfolk, som med en god portion erfaring, ved hvad de har med at gøre. Det er din sikkerhed, for at de er optimalt tilpasset bygningen ved montage.

Kontakt

Vil du høre mere om, hvordan vi kan være med til at sikre dig mod indbrud, er du selvfølgelig mere end velkommen til at ringe til os på +45 26 74 08 40 eller skrive til os på mail@gitterspecialisten.dk, så ringer vi dig op, så vi sammen kan finde frem til den løsning, der passer dig bedst. Hos os er det altid ganske uforpligtende at få et tilbud.