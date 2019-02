Få mere tid til din virksomhed med et lønsystem

SPONSORERET INDHOLD Udarbejdelsen af den månedlige lønseddel er normalt ret tidskrævende, ligesom der er et hav af regler og løntekniske forhold man skal kende til. Meget af den tid får man ikke igen, hvis man selv står for beregning og kørsel. Der er dog hjælp at hente i et nemt lønsystem.

Udvikling af virksomhed i stedet for lønarbejde

Når Rødovre Kommune, sammen med Rødovre Erhvervsråd og Rødovre Centrum, skal uddele årets udgave af Rødovre Erhvervspris, vil de fleste erhvervsdrivende i Rødovre nok være ellevilde for at være med i opløbet. Men hvis man ikke har tid til at udvikle sin virksomhed, kan det være svært at komme helt til tops. Hvis for meget tid går med beregning og kørsel af løn, kan et lønsystem til små og store virksomheder afhjælpe rigtigt meget. Særligt små virksomheder kan bruge lang tid på denne post. Tid, der ellers kunne være brugt på at udvikle virksomheden, for at få den til at leve op til sit fulde potentiale.

Om man har en butik, et værksted eller noget helt tredje, får man ikke nogle kunder uden at arbejde for det, og med et lønsystem i hånden, bliver det lettere at gøre det, der skal til for at lykkes.

Få indtastninger, mange sparede timer

For mange virksomheders vedkommende, kræver et smart lønsystem bare at man indtaster virksomhedens og de ansattes stamdata, hvorefter langt det meste af lønarbejdet varetages af lønsystemets udbyder. Pension, ferie og indberetning til SKAT, kan også klares med få midler. Har man f.eks. et medarbejderfordelsprogram, sundhedsforsikring eller en frokostordning, kan det være svært at vide hvilke regler der gælder. Her kan der også være hjælp at hente, når man har brug for support. Det kan man få hos langt de fleste udbydere af lønsystemer.

Mobilt lønsystem og masser af automatik

En af fordelene ved mange af de lønsystemer, man kan vælge er, at det ofte er mobilt, hvilket betyder at man kan varetage alle forhold vedrørende lønnen, uanset hvor man er. Hvad end man er på farten mellem to opgaver, på arbejdspladsen eller hjemme ved skrivebordet, kan man altså klare lønnen let og enkelt. Med en app kan medarbejderne selv indberette den tid, de har brugt på en opgave, kørsel og andre udlæg. På den måde kan man minimere risikoen for fejl og mangler på lønsedlen, hvilket ellers ikke er helt uvant blandt de danske lønmodtagere. Halvdelen af alle lønmodtagere har oplevet at have fejl på lønsedlen.

Med få indtastninger, kan man automatisk få foretaget overførsler af betalinger og udbetaling af løn, ligesom man også ofte får mulighed for at overføre data fra et eksternt tidsregistreringssystem, og også at overføre løndata til virksomhedens regnskabssystem.

Slip for de værste fejl, og ret i tidligere lønkørsler

Hos flere udbydere at lønsystemer får man muligheden for at rette i tidligere lønsedler, hvis nu man alligevel fik fejlposteret nogle tal i regnskabet. Fejlene vil dog være langt færre, hvis man har et overblik over medarbejdernes indberetninger, så man blot skal godkende disse. På den måde kan man lettere fange forkerte indberetninger, før de får lov til at finde vej til lønsedlen.