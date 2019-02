Er du uheldbredelig syg eller er det blot lidt anal-kløe?

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt

chrumme Stor ros til Rødovre Centrum for at hive voksfiguren af Michael Jackson tilbage til udstillingen af berømt- heder. Ærgeligt, de i første omgang lod sig styre af en par padder med ondt i krænkelsestarmen.

Af Christian Valsted

Jeg er snart ved at være en lille smule træt af folk, som føler sig krænket over det ene og det andet. Sjovt nok har ingen bedt om at få voksfiguren af Messi fjernet. Vi taler trods alt om en dømt skattesnyder. Men der er åbenbart forskel på noget, man er blevet dømt for og noget ‘nogle’ mener, man burde være dømt for.

Husk nu lige på, at Michael Jacksons påståede pædofile tendenser, er noget man har lavet et tv-program om i USA – Og vi husker godt, hvordan sådan et tilsvarende tv-program fra USA påstod, at Danmark var at sammenligne med Venezuela og danske unges ambitioner var at få en forretning med Cup-Cakes!

Der kunne vi godt finde ud af at sætte et filter på. Men når man i et tilsvarende tv-program fra USA, taler om, at en død popsanger MÅSKE var pædofil, så er det pludselig den skinbarlige sandhed. I ved, ligesom dengang amerikanerne fortalte, at Saddam Hussein havde atomvåben. Nej, det er ikke nødvendigvis sandt, blot fordi det har været i tv og da slet ikke amerikansk tv. Så med mindre, Michael Jackson har haft hænderne nede i DINE underbukser, da du var barn, så VED du reelt ikke noget om det!

Må jeg minde om, at Adolf Hitler stadig er at finde på Madame Tussauds vokskabinet i London. Lige op og ned af Jack the Ripper. Så tag nu lige en slapper.

Sidste år var der folk, som følte sig krænkede, fordi Tivoli havde kaldt en Halloween-forlystelse for det ”Hjemsøgte Børnehjem”. En mørk dreng i en T-shirt med teksten ”Coolest monkey in the Jungle”, mødre der ammer på cafeer eller sangen om den danske sang, som er en ung blond pige.

NEJ NEJ NEJ! Du er IKKE blevet krænket. Du er blevet krakiler. Du er blevet en klynker! Men KRÆNKET, det er du altså ikke blevet.

Er du blev slæbt med ind i en kassevogn og voldtaget eller har du fået tæv med en baseball-bat, eller har nogle i skjul optaget dine eskapader i soveværelset med din kone – eller endnu værre en der IKKE er din kone og videoen er gået viral, eller er du blevet røvet, tævet, trampet og spyttet på, eller har nogle tisset i din havregrød, eller er du blevet vold-mobbet. JA, så ER du blevet krænket.

Der er en KÆMPE forskel på at blive krænket eller noget bare er ”lidt irriterende”.

Bagbundet og voldtaget: Krænket – Michael Jackson i RC – lidt irriterende.

Krænket = politianmeldelse – Michael Jackson i RC = få dig et liv!

Og så er der også lidt forskel på krænkelser. F.eks så scorede min hustru mig ved at skubbe mig ind i et rum med to hænder i ryggen. Havde det været håndbold, havde hun fået et rødt kort og to spilledages karantæne. Havde hun været min mor, så ville det nok være en krænkelse, men nu viste det sig, at krænkeren blev min hustru og vi er lykkeligt gift. Så vi droppede retssagen.

Så næste gang du føler dig krænket, så tjek lige HVOR ondt det egentlig gør. Er det en uheldbredelig hjernecancer eller er det blot en irriterrende anal-kløe?

Ja, så indstil lige Drama-kanonen efter forholdene.