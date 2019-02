“Det kommer ikke til at køre som perler på en snor”

Det kommende strøg kommer til at løbe igennem Karrébyen. I baggrunden skimtes Rødovre Centrum, rådhuspladsen og den kommende nye café ved Kulturhuset Viften. Foto: VISMO for Rødovre Kommune

bykernen Bykernens kompleksitet vil utvivlsomt medføre en række udfordringer, men det store byudviklingsprojekt giver ikke borgmester Erik Nielsen (S) rynker i panden. ”Jeg ser det som en spændende udfordring, hvor det er uhyre vigtigt, vi sikrer os, at alt kommer til at hænge sammen,” siger han.

Af Christian Valsted

Da byens politikere på sidste måneds kommunalbestyrelsesmøde valgte at sende to lokalplaner i høring, tog de samtidig det første skridt i retning mod at realisere den kommende bymidte, ’Bykernen’, der med boliger, grønne områder, café- og udeliv, skal gøre den centrale del af Rødovre til et attraktivt byområde.

Visionen er blandt andet at skabe nye hjem til 3000 nye borgere, men inden det søvnige erhvervsområde kan vækkes til live, skal Kommunalbestyrelsen finde frem til en køreplan for udviklingen og den køreplan kan vise sig at blive både kringlet og kroget.

Rødovre Kommune ejer selv flere matrikler i Bykernen, som skal omdannes for at gøre plads til de mange nye boliger samt hovedstrøget, der skal binde hele Bykernen sammen. Men områdets øvrige virksomhedsejere er ikke forpligtet til at sælge eller flytte.

”Som kommune har vi været i dialog med mange af matrikelejerne i Bykernen og det er vigtigt at understrege, udviklingen sker i respekt for de private grundejere i området, som selv bestemmer tempoet,” fortæller Erik Nielsen, der, sammen med Kommunalbestyrelsen, blandt andet skal finde ud af, hvor Teknisk Forvaltnings store plads på hjørnet af Tæbyvej og Næsbyvej, der er kendt som Materialegården, skal genplaceres.

”Vi skal gennemgå mange forskellige scenarier og det bliver en udfordring, men en spændende en af slagsen. Teknisk Forvaltnings plads kan ikke ligge, hvor den gør i dag, når Bykernen skal udvikles. Men hvor den skal placeres og hvad det kommer til at koste, ved vi ikke endnu,” siger borgmesteren, inden han fortæller, at Kommunalbestyrelsen til foråret skal kigge nærmere på, hvordan det store puslespil kan gå op.

”Dette projekt kommer ikke til at køre som perler på en snor. Derfor er det uhyre vigtigt, vi sikrer os, at alt kommer til at hænge sammen,” siger Erik Nielsen om sagen.