Brand på Tivoligrunden

politi Ingen personer kom til skade, da der onsdag morgen udbrød brand på taget i en af de nye luksusboliger ved Damhuskroen.

Af Christian Valsted

En søjle af sort røg kunne ses milevidt, da der onsdag morgen gik ild i en gasflaske på taget af en bygning på Auroravej, hvor udviklingsselskabet Proximus er i gang med at opføre 45 nye boliger på grunden, der tidligere husede Damhus Tivoli.

På en af tagkonstruktionerne var en håndværker i gang med at lægge tagpap på taget, da der af ukendte årsagen gik ild flasken.

”Håndværkeren vil sætte en forskruning på en gasflaske, da noget går galt. Han kan ikke få ilden slukket og derfor skynder han sig ned og vi ringer straks til brandvæsenet,” fortæller Jørgen Væver, der er sikkerhedskoordinator på byggepladsen.

Der var tydelige sodskader på bygningen og branden leder tankerne tilbage til den voldsomme arbejdsulykke i IrmaByen i 2017, der nær havde kostet en tagdækker livet.

”Lige præcis og derfor blev alle på byggepladsen også evakueret,” siger Jørgen Væver, der gætter på at godt 60 håndværkere var i gang med dagens arbejde på byggepladsen.

”Gasflasken var næsten tom, men havde den været fuld og eksploderet, kunne det være gået grueligt galt,” siger Jørgen Væver, der betegner branden som et hændeligt uheld.