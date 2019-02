BR flytter ind hos Toys R Us

BR lukkede i Rødovre Centrum, men åbner nu igen i Islev, hvor Toys R us før lå.

Ny butik Det var et tip fra avisens tidligere sportsjournalist, som i dag arbejder på ritzau, der gjorde Lokal Nyt opmærksom på, at legetøjskæden BR åbner ny butik i Islev.

Af André Bentsen

Der var lange køer for at få byttet julegaver, da BR i december meddelte, at de lukkede butikken i Rødovre Centrum.

Nu genopstår legetøjskæden lokalt, men det bliver ikke i centeret, at du fremover kan slippe børnene løs blandt legetøj og sjove himstregimser.

Istedet åbner BR i Toys R Us’ lokaler i Islev.

Det oplyser Salling Group, der onsdag satte navn på de første 15 steder, hvor legetøjskæden BR genopstår.

“Kæden, der var en del af den konkursramte Top-toy, bliver drevet videre i 11 byer i første omgang,” skriver ritzau, hvor Lokal Nyts tidligere sportsjournalist har holdt vågen øje med legetøjskædens fremtid i Rødovre på vegne af sine gamle kollegaer.

“Vi arbejder benhårdt på at blive klar med de nye BR-butikker. Ikke mindst skal vi have ansat mindst 300 nye kolleger, som skal kunne begejstre børn og deres forældre – samtidig med at de leverer service i særklasse, siger Charlotte From fra Salling Group til ritzau.