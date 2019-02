Advokater skal lære at være digitale

Det er et oldgammelt erhverv, som er forbundet med masser af papirarbejde. Internettet er over 25 år gammelt, og så må det siges at være på tide at advokater i højere grad bliver digitale. I hvert fald, hvis de ikke vil blive hægtet af den digitale udvikling. Derfor skal en advokat være mere digital i den moderne verden og deres ydelser følger med.

Digitaliseringen rammer også advokater

Flere og flere opgaver bliver automatiseret, og i 2018 var udmeldingen i en svensk undersøgelse, at 29% mente deres opgaver var helt eller delvis erstattet af digitale tjenester inden for de næste fem år. Alt logisk og informativt arbejde kan efterhånden varetages af computere, mens sager der afgøres på individuelle skøn og særlig erfaring, samt spørgsmål om specifikke sager, stadig vil være en advokats opgave at varetage.

Sproget på internettet er anderledes

En anden, og væsentlig ting ved internettet, er at sproget er anderledes end det skrevne og det talte sprog. Især omkring emojis kan advokater og dommere have svært ved at fortolke direkte og indirekte meninger. For britiske dommere betyder det, at advokater opfordrer til at de britiske dommere skal lære at forstå og fortolke emojis, fx når det drejer sig om sager om planlægning af mord eller terror.

Andre teknologier

Og hvor stopper det. VR og AR er inde i en stor udvikling, og kan man forestille sig at disse teknologier også kan misbruges af kriminelle, vil dommer- og advokatstanden også skulle være klogere på disse teknologier. BitCoin og andre virtuelle møntfødder bruges i høj grad af kriminelle, og med udbredningen af disse, vil der helt naturligt opstå sager med kryptovaluta som genstand. Reglerne er allerede nu sådan, at man kan risikere straf, hvis man ikke oplyser sin gevinst til SKAT.

Nogle har lært at være digitale

En række advokatfirmaer er blevet digitale, eller har direkte valgt at lægge deres strategi ift. at man som klient hurtigt kan komme i kontakt med dem online. Man får samtidig mulighed for at følge med i sin sag på nogle smarte digitale platforme. Det gør det lidt nemmere, når man på alle tidspunkter af dagen kan finde vigtige informationer, og det er naturligvis let at komme i kontakt med sin advokat, hvis man blot behøver at åbne sin browser og klikke et par gange.

Har man brug for hælp til fx selskabsstiftelse, bolighandel eller testamente eller ægtepagt, kan man altså hive fat i en af de advokater som allerede nu findes på internettet.

Både for private og erhverv

Virksomheder kan i stort omfang også have gavn af denne service, da meget dagligt arbejde i dag foretages online. Køb og salg af virksomheder, fusioner, ophavsret og lukning af selskaber, er bare nogle af de services, man som virksomhed ofte kan have brug for at tale med en advokat om. Med den nye GDRP-lovgivning, som blev aktuel i maj 2018, kan virksomheder, både store og små, have gavn af en advokatservice, der kender til loven, og som er let at få fat i ifm. tvivlsspørgsmål. Har man ikke styr på persondata, kan man nemlig risikere store bøder på op til 4% af den samlede globale omsætning.