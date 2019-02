709 personer flyttede til Rødovre i 2018

Borgmester Erik Nielsen siger pænt goddag til Alva, der i december måned sidste år blev borger nummer 40.000. Inden år 2025 forventer Rødovre Kommune, at yderligere 5000 personer flytter til. Foto: Arkiv

bolig Der var godt gang i ind- og udflytningerne i det forgangne år. Helt præcist flyttede 709 nye borgere til kommunen og det placerer Rødovre helt i toppen over højeste befolkningstilvækst i 2018.

Af Christian Valsted

2018 blev for alvor året, hvor der blev pakket flyttekasser ud i IrmaByen og det kan ses på befolkningstilvæksten. Med tal fra Danmarks Statistik har Byens Ejendom, der er Danmarks største formidler af viden om byudvikling i Danmark, undersøgt i hvilke kommuner danskerne flyttede til og fra sidste år og når det handler om befolkningstilvækst, bliver Rødovre kun overgået af Solrød og Vallensbæk.

Med 709 nye borgere steg indbyggertallet fra 39.343 til 40.052, hvilket svarer til en vækst på 1,8 procent.

I den modsatte ende af skalaen oplevede Ærø Kommune den største tilbagegang i befolkningstallet i procent. I alt flyttede 120 indbyggere fra øen, hvilket svarer til 1,94 procent, viser Byens Ejendoms gennemgang.

Hvis man kaster et blik på landets hovedstad, voksede indbyggertallet med 10.116 indbyggere, hvilket betyder, at 623.404 personer nu bor i Københavns Kommune.