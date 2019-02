34 brugte stikkerordning Rødovre Kommune modtog sidste år 34 henvendelser fra borgere, der mente, at deres medborgere snød sig til offentlige penge.

Socialt misbrug Rødovre Kommune har ingen planer om at sløjfe den såkaldte stikkerordning, der sidste år fik 34 borgere til at melde deres naboer og venner til kommunen for bedrageri.

Af André Bentsen