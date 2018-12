Vildt scoop: Vi elsker 90’erne samler Westlife og Boyzone

Det var stort sidste år, da Vi elsker 90'erne indtog Espelunden. I år bliver det endnu større.

HISTORISK Piger: begynd bare at skrige. Vi elsker 90´erne samler to af verdenshistoriens største band nogensinde i ét nyt band. Mine damer og herrer, tag godt imod; ’Boyzlife’.

Hvad får man, når man blander Westlife og Boyzone? Svaret er Boyzlife.

Vi ved ikke om medlemmerne fra de ikoniske drengegrupper er ’Back for good’, men de kommer i hvert fald til at stå på scenen sammen, når Vi elsker 90’ erne ruller ind over Danmark og Sverige med premierestart i Rødovre.

Boyzlife samler nemlig medlemmer fra to af verdens største band, som lover at spille en blanding af deres absoult største hits.

”Brian McFadden enjoyed 12 UK and Ireland number ones as a member of Westlife, including a record breaking seven top spots in a row. The band also boast four number 1 albums and over 30million in total record sales. Since Westlife, Brian has enjoyed international solo success, including a UK number 1 with ‘Real to Me’,” skriver det nyoprettede band i en fælles pressemeddelelse til Rødovre Lokal Nyt.

”With Boyzone, Keith Duffy has enjoyed similar success, including six UK number one singles and 16 out of 17 of their first single releases making the top 5. With five number one albums also to their credit, Boyzone achieved worldwide sales of over 25million,” fortsætter de.

Sikrer husfreden

Der er med andre ord lagt op til en varm sommer ud over det sædvanlige, når den selvlysende nostalgi-karavane kører ud på turné med start i Rødovre.

Fronfigur for ’Vi elsker 90’ erne, Riffi Haddaoui er da i hvert fald ikke i tvivl om, at det er et af de største scoop til dato, og han har et godt tip til mændende derude, der måske kun kan huske drengegrupperne fra de sene nattetimer på dansegulvet:

”Pigerne kommer til at gå amok, og mændene har her et gratis julegave-tip, som sikrer husfred helt frem til den 25. maj,” siger han med hånden på hjertet.