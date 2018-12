Det bliver lidt sjovere for skovmoseeleverne at komme rundt med de nye me-movere.

Vil have skovmoseelever til at rykke sig selv

Det bliver lidt sjovere for skovmoseeleverne at komme rundt med de nye me-movere.

Fitness Me-mover giver fitnessudstyr for 60.000 til Skovmoseskolen.

Af André Bentsen

Det bliver lidt nemmere og sjovere for eleverne på Skovmoseskolen at røre sig og komme fra sted til sted. Rødovre virksomheden Me-Mover Fitness har givet Skovmoseskolen, der er et tilbud til børn med forskellige handicap, seks udgaver af virksomhedens hovedprodukt Me-Mover. Me-Mover er et udendørs træningsredskab, der kan beskrives som en stepmaskine på hjul.

Den ergonomiske design gør, at man træner hele kroppen uden den stødbelastning der især kendes fra løb. Ben, balder og mavemuskulatur bliver brugt og Me-Mover forbedrer hurtigt kondition, balance og koordination.

Fordi udendørstræning skaber ro og styrker overblik, var det let og logisk at se en kobling mellem Me-Mover og det Skovmoseskolen tilbyder, tænkte den lokale virksomhed højt.

Me-Mover som succesoplevelse

Det hele kom i stand fordi en lærer på skolen, Ivan Lundsgaard Jensen, der er langdistanceløber og typisk løber marathon og halv-marathon bruger Me-Mover som træningssupplement for at komme sig over en løbeskade.

I løbet af genoptræningen oplevede Ivan hvordan Me-Mover virker og han kontaktede Direktøren hos Me-Mover, Jonas Eliasson.

”Me-Mover er sat i verden for at hjælpe mennesker med, at bevæge sig og bevæge sig på en måde der heler kroppen både fysisk og mentalt. Derfor var det oplagt at hjælpe her,” fortæller Jonas Eliasson, som er direktør og opfinder af Me-Mover.

”Ideen var at den fysisk udfordring på Me-Mover der kunne udfordre eleverne på Skovmoseskolen og give dem succes oplevelser med motion,” fortsætter han.