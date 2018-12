Vigtig 5-4 sejr til Mighty Bulls

Mads Eller var i fokus, med to scoringer i den vigtige sejr over Odense Bulldogs. Foto: Ian Nielsen/arkiv

Ishockey Med den vigtige sejr på 5-4 over Odense Bulldogs, er Mighty Bulls nu fem point foran Herlev Eagles, der ligger på Play-In og 8. pladsen i Metal Ligaen.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Odense Bulldogs, uden Jannik Karvinen, Julius Nyquist, Nikolaj Zorko, Frederik Skovby og Stefan Ridderwall.

Der var debut til #15 Kim Johansson, som er kommet til RMB fra konkursramte Hvidovre Fighters.

Rødovres start femmer: David Suvanto, Marco Illemann, Steffen Klarskov, Riku Pitkänen og Mads Eller. William Rørth i mål. Back up for William Rørth er Christian Larsen.

Rødovre fik den bedst tænkelige start på kampen, da David Suvanto allerede efter tyve sekunder, sendte en pasning fra Steffen Klarskov i nettet. Tre minutter ind i perioden, fik Mads Eller to minutter for Hooking. Midt i perioden fik Odense udlignet ved Yannik Vedel, og to minutter senere blev det 2-1 til Odense, da Søren Nielsen passerede William Rørth. Umiddelbart efter Odenses scoring til 2-1, fik Morten Andreasen to minutter for Charging, og kort tid efter at Morten Andreassen var kommet på isen, fik Mads Eller to minutter for Slashing. Rødovre klarede begge undertalssituationer uden, at hjemmeholdet kom yderligere foran.

Kort før pausen, fik Rødovre udlignet til 2-2, da Steffen Klarskov fandt Mads Eller, som sendte pucken i mål. I samme tid som perioden sluttede, fik Odenses Christopher Kamph to minutter for Hooking, og Rødovre starter anden periode i overtal.

Rødovre fik ikke udnyttet overtalssituationen fra starten af anden periode. Men syv minutter inde i perioden, var Mads Eller igen på plads, da han sendte en pasning fra David Suvanto i mål. Tre minutter senere, fik Odense udlignet ved Jonas Rene Hansen. Fire minutter inden periodepausen, fik Odenses Henry Hardarson to minutter for Interference. Odense var netop blevet fuldtallige, da Kristian Kragh bragt Odense foran, til pausestillingen 4-3.

Der var kun spillet tre minutter af tredje periode, da Sebastian Bergholt fik udlignet til 4-4 på Morten Andreasens pasning. I tiden 48:01 får Odenses Christopher Kamph to minutter for Interference, og en ny powerplay mulighed for Rødovre. Der gik kun otte sekunder i overtal, da Matthias Asperup bragte Rødovre foran 4-5, hvor der resterede tolv minutter af tredje periode.

I tiden 58:20 tager Odense Time Out, og erstatter keeper Teemu Seppänen med en markspiller. Rødovre holdt stand tiden ud, i spil seks mod fem og kan sætte tre vigtige point ind på kontoen.

Rødovre Mighty Bulls ligger på 7. pladsen, og har 26 point for 23 kampe. Herlev ligger på Play-In og 8. pladsen med 21 point for 23 kampe.

Rødovre får besøg af Frederikshavn White Hawks, søndag den 16. december kl. 14:00 i Rødovre Centrum Arena.