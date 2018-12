Venstrefløj drømmer om skattelyfri kommune

Venstrefløj vil have Rødovre Kommune til at kæmpe aktivt imod skattely

Skattely Står det til SF og Enhedsliten skal Rødovre tilslutte sig kampen for at gøre kommunerne til skattelyfri kommuner. Nu ønsker de tiltag behandlet i kommunalbestyrelsen.

Af André Bentsen

På nuværende tidspunkt har Alberslund, Frederiksberg, Gladsaxe, København, Næstved, Odsherred, Roskilde og Aarhus Kommuner skrevet under på OXFAM IBIS charter. Rødovre Kommunes underskrift på chartret kommunikerer et stærkt signal om, at kommunen vil undgå at handle med skattelyfirmaer.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten foreslår, at Rødovre Kommune skal arbejde aktivt for at blive skattelyfri kommune. I praksis skal startskuddet være at skrive under på OXFAM IBIS Charter for skattelyfri kommune.

”Som led i kommunens sociale ansvar vil kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til, indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens leverandører,” udtaler Peter Mikkelsen (Ø) og Kenneth Rasmussen (F) i fællesskab.

Deres vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence mellem virksomheder, der betaler skat, dér hvor deres værdier skabes, så de gennem deres skattebetalinger bidrager positivt til vækst, udvikling og velfærd.

”Hvor skattehuller lukkes, og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber, vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted,” siger de.

På sigt kan Rødovre Kommune, eventuelt i samarbejde med andre kommuner, øge indsatsen med en

Eksempelvis en frivillig ’selvangivelse’ af skattemæssige forhold, leverandørliste for skattemæssige forhold, afvise investeringer i skattelyselskaber, og stå bag udviklingen af et fair skat-mærke.

Men hvorfor

”En del af danskernes skattekroner ender paradokssalt nok i skattely. Det sker, når offentlige myndigheder køber ydelser hos selskaber, som ved brug af skattely undlader at betale deres fair del til fællesskabet,” mener partierne på venstrefløjen, der håber på opbakning fra resten af kommunalbestyrelsen.

”Skatteundgåelse – hvad enten det sker gennem aggressiv skattetænkning eller decideret skatteunddragelse, at virksomheder i skattely konkurrerer på ulige vilkår med de virksomheder, som betaler skat, at staten og kommunernes budgetter udhules, og at den globale ulighed øges i takt med, at store formuer unddrages beskatning. Rødovre Kommune kan gennem aktiv handling bidrage til at begrænse skatteunddragelse i samarbejde med virksomheder og andre kommuner,” siger Peter og Kenneth.

Hos Det Konservative Folkeparti vil man gerne høre mere.

”Vi er også imod skattesnyd,” siger Kim Drejer Nielsen og tilføjer:

”Men hvad angår selve forslaget så bliver vi nødt til at se det i sin fulde længde når det kommer i kommunalbestyrelsen før vi tager endelig stilling. Vi skal i hvert fald have nogle nagelfaste definitioner, bl.a. på skattely, før vi kan sige om vi er for eller imod.”