Vagt stukket ned på Rødovre Gymnasium

En vagt blev stukket ned efter en fest her på Rødovre Gymnasium, men er lørdag morgen uden for livsfare.

Stukket ned Den vagt der i nat blev stukket ned på Rødovre Gymnasium er kommet hjem fra hospitalet og er uden for livsfare. "Vi er i chok," siger kollega.

Af André Bentsen

En vagt blev natten til lørdag stukket ned med en kniv efter en fest på Rødovre Gymnasium.

Det var en af festens deltagere, som blev smidt ud fra festen, der umiddelbart vendte tilbage til gymnasiet med sin bror og en ven, der stak vagten i maven med en kniv.

Annonce

Rødovre Lokal Nyt erfarer, at vagterne ellers var færdige på jobbet og igang med at pakke deres ting sammen for at drage hjem ad, hvorfor hele episoden ligner en decideret hævnakt for udsmidningen fra festen.

“Deltageren til festen her kunne ikke finde ud af at opføre sig ordentligt, og han blev derfor vist ud. I forbindelse med udvisningen dukker to personer op angiveligt den udvistes bror og kammerat,” siger vagtchef fra Københavns Vestegns Politi, Henrik Andreasen, til Ekstra Bladet.

Rødovre Lokal Nyt har her til morgen snakket med den såredes kollega, der bekræfter, at han netop er kommet hjem fra hospitalet og altså er uden for livsfare.

“Vi er total i chok over det der er sket. Der har aldrig været den slags problemer før, og vi er bare glade for, at han overlevede og vil af respekt for ham og hans familie ikke sige mere i sagen lige nu,” fortæller kollegaen, der af frygt for gerningsmændene gerne vil være anonym.

Han henviser i stedet til politiet.

Her beskriver vagtchef Henrik Andreasen forløbet sådan her:

“De bliver så også smidt ud og bliver fulgt lidt på vej. På et tidspunkt vælger vagterne at slippe dem, og her vender den ene sig om, og vagten mærker et slag i nyreregionen. Efterfølgende kan han så konstatere, at han bløder og er blevet stukket med en kniv.”

Politiet har endnu ikke foretaget nogle anholdelser i sagen.