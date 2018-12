Tennis-cifre tæv til U17 landshold

Af danskere ses bagerst fra venstre Nicolai Rother Amondsen (RSIK), Mikkel Skjellerup (HVIK), Jepper Müller (VIK, liggende), Louis Ingvordsen, målmand (HVIK) og Karl Andersen (USA), Foto: Red.

ishockey Rødovre Centrum Arena lagde is til det danske U17 ishockeylandshold, der tog mod Rögles U18. Det blev en ensidig forestillig med et total dominerede svensk hold og et stærk dansk målmandspræstation.

Af Peter Fugl Jensen

Udvisninger: 03:37 Too many players, Rögle, 2 min 22:27 William Back, DK, slashing 26:17 Mikkel Skjellerup, DK, delaying the game 38:46 Røgle #28, tripping 40:00 Jeppe Müller, DK, roughing 40::00 Rögle #28, roughing 42:34 Mikkel Skjellerup, DK, late hit 48:36 Anton Christiansen, DK, holding 54:22 Rögle #10, cross-checking

Louis Ingvordsen i Danmarks mål var en levende mur i mere end en halv time, men så fandt svenskerne vej forbi keeperen, der til daglig vogter buret for Hvidovres U20 og 1. division.

Louis var til tider ene mand om at holde svenskerne fra scoringstavlen og han holdt flot stand inden 3. periode, hvor Rögles spillere endelig fik indstillet sigtekornet.

Sejren på 0-6 var fuldt fortjent, for Danmark havde ganske simpelt ingenting at byde på mod et svensk mandskab, der var overlegen i alle spillets facetter og Danmark havde også kun en rigtig chance i løbet af de 60 minutter.

Annonce

Med danske øjne var der få ting at glæde sig over. Men danskerne kæmpede bravt, blokerede mange skud og så fik Karl Andersen sat et par gode tacklinger. Med de kritiske øjne ville det være nemmere, at skrive, hvad Danmark havde af mangler, men det er for søgt i en kamp, hvor Danmark var overmatchet. Men flere tacklinger, mere præcision i afleveringerne er vel ikke for meget forlangt, når Danmark og Rögle spiller returkamp lørdag formiddag klokken 10.30 i Rødovre Centrum Arena.

RSIK havde backerne Nicolaj Amondsen og Gustav Jensen samt forwards Magnus Lykke, Alexander Kruse og Malthe Kring Andersen på holdet.