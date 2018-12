Svensk center til Mighty Bulls

Rødovre Centrum Arena bliver Kim Johanssons nye hjemmebane. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Ishockey Den 30-årige svenske center Kim Johansson er ny i Rødovre. Han kommer fra konkursramte Hvidovre og vil tilføre fight og erfaring.

Af Flemming Haag

Den 30-årige Kim Johansson, der er vokset op i Malmø, blev præsenteret i VIP’en før Rødovre skulle Aalborg Pirates.

“Jeg er glad for denne her mulighed, for jeg kan lide kulturen i Danmark og jeg ville ikke flytte for at spille ishockey, for jeg har to børn og kone i Malmø. Jeg synes om ligaen her i Danmark, for den er ikke så kontrolleret og jeg kan lide, det er mere offensivt og sprudlende end svensk ishockey. Desuden er det en fed liga, fordi der ikke er så stor forskel på top- og bundholdene,” mener Johansson, som ser frem til spille i Rødovre Centrum Arena.

“Det bliver fedt at spille i en større hal og jeg glæder mig til at spile for Rødovres fans, som jeg ved er ‘cool’ at spille for,” sige den svenske center, der blandt andet har spillet en sæson for Redhawks, tre for Pantern, to i Herlev og senest nogle måneder i Hvidovre.

“Jeg har ikke så meget at sige om Hvidovre, men jeg er ikke glad for dem i dag,” siger han fortæller som sig selv.

“Jeg har ikke været på is i et par uger, men jeg er klar til at spille og glæder mig, for der er absolut en stor chance for at komme langt med Rødovre. Vi har et godt bredt hold, som sagtens kan spille os i semifinalen. Jeg ved jo, hvad Treijs står for og han kan altså bare score mål.”

“Personligt har jjeg lederskab, men det er ikke min opgave at være leder, jeg skal først ind og lære holdet at kende og så vil jeg gerne hjælpe holdet så meget som muligt,” siger Johansson, der forventer at debutere i næste weekend.