Runder historisk milepæl

statistik For første gang siden 1977 er indbyggertallet i Rødovre Kommune over 40.000.

Af Christian Valsted

Det er populært at flytte til Rødovre. Kommunen har de senere år haft vokseværk og forleden passerede indbyggertallet 40.000.

Et kig i Rødovre Kommunes statistikbank viser, at det er 41 år siden, at mere end 40.000 mennesker kunne kalde sig rødovreborgere og på rådhuset glæder borgmester Erik Nielsen (S) sig over udviklingen og den store tilflytning.

”Det er altid rart, når mennesker har lyst til at flytte til Rødovre. Det viser, at vi har et godt omdømme,” siger Erik Nielsen, inden han nævner kommunens mange nye boligprojekter som hovedårsagen til, at indbyggertallet nu har rundet 40.000.

”Vi har gang i mange spændende boligprojekter og at vi bliver flere borgere betyder også noget for økonomien. Vi er i vækst og det er altid godt, når der er flere med til at bidrage til fællesskabet,” siger Erik Nielsen.

Rødovre Kommune forventer at indbyggertallet vil fortsætte med at stige og lande på 45.000 frem mod 2025.

”Her forventer vi så også, at indbyggertallet topper og at grænsen for at fortætte er nået,” siger borgmesteren.

Det er blandt andet i Rødovre Kommunes kommende byudviklingsprojekt ’Bykernen’ at de mange nye borgere skal bo. Her vil kommunen gøre plads til 4000 nye borgere og samtidig give Rødovre en gågade fra rådhuspladsen i retning mod Tæbyvej.