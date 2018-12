Rødovre Concert Band spiller julen ind

Det går sjældent stille af sig, når Rødovre Concert Band giver julekoncert i Viften. Det store orkester blev grundlagt i 1968 og får tilskud fra Rødovre Kommune. Julekoncerten kan høres i Viften på søndag den 16. december. Foto: Arkiv

koncert Ingen jul uden koncert med Rødovre Concert Band. I år får orkesteret hjælp fra sanger Rasmus Therkildsen, der sluttede på en tredjeplads i årets X-Factor.

Af Christian Valsted

Traditioner er gode og den tradition, som Rødovre Concert band har skabt i Viften, er en af årets faste holdepunkter i det lokale kulturhus. Med nissehuer og julestemning til op over begge ører, vil det 65-mands store orkester på søndag diske op med julesange fra ind- og udland i samarbejde med den lokale sanger Rasmus Therkildsen, der kom ind på en tredjeplads i den seneste sæson af X-Factor.

Rasmus Therkildsen skal blandt andet fortolke

‘You Raise Me Up’ med Brendan Graham og Hugh Martin and Ralph Blanes ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’. Der er også lagt op til fællessang både før og efter pausen.

Rødovre Concert Band blev grundlagt i 1968 og siden 1970 har Jørgen ’Misser’ Nielsen dirigeret orkestret med sikker hånd. Koncerten med Rødovre Concert Band kan opleves søndag den 16. december klokken 16 og billetter kan købes via viften.dk.