RMB vandt over Metal Ligaens nummer tre Frederikshavn

Med et super slagskud, sikrede Matthias Asperup sejre over Frederikshavn, med sin scoring kort før tid. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Med god vilje og fight, vandt Mighty Bulls 3-2 over Frederikshavn White Hawks. Med sejren og de tre point, er der nu otte point ned til Play In.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Julius Nyquist, Nikolaj Zorko og Frederik Skovby, som alle er skadet. William Rørth og Lasse Mortensen, er rejst med U-20 landsholdet til Canada.

Rødovres start femmer: Sebastian Bergholt, Marco Illemann, Mads Eller, Riku Pitkänen og Steffen Klarskov. Stefan Ridderwall i mål. Back up er Christian Larsen.

Rødovre fik en god start, og var tæt på en scoring på kampens første angreb, fulgt op af et godt slagskud fra David Suvanto. Kampens første udvisning faldt efter tre minutter, da Frederikshavns Dale Mitchel fik to minutter for High Sticking. Rødovre fik ikke sat sit powerplay op, og kom ikke frem til afslutninger.

Rødovre Dennis Christjansen fik to minutter for Tripping, midt i perioden. Mighty Bulls, leverede et godt undertalsspil, og forhindrede gæsterne i, at spille sig frem til afslutninger. Fire minutter inden periodepausen, blev det 1-0 til Rødovre. David Suvanto forsøgte sig fra blue line, og Edgars Treijs stod foran målet, og styrede pucken i mål. Tre minutter senere, blev det 1-1 da Frederikshavns Mathias H. Mølgaard udlignede, i en ”klumpspils” situation. Rødovres spillere opponerede over scoringen, da de mente, at pucken blev sat ind med skøjten.

En lige op tempofyldt første periode, hvor Rødovre havde de største scoringsmuligheder.

Annonce

Der var fart på, fra starten af anden periode, hvor Frederikshavn var mest i puckbesiddelse. Fem minutter inde i perioden, fik Mads Eller fem minutter og matchstraf, da der blev dømt Checking to the Head.

Frederikshavn kom på 1-2 efter to minutters powerplay, da Mads Larsen med et slagskud fra blue line sendte pucken i mål. Rødovres boksplay holdt stand, de sidste tre minutter af udvisningsperioden.

To minutter efter at Rødovre igen var blevet fuldtallige, udlignede Rødovre til 2-2. Målet blev underkendt, da der umiddelbart inden pucken blev sendt i mål, blev dømt Holding mod Riku Pitkänen.

Frederikshavns Kristian Jensen fik to minutter for Late hit fem minutter inden periodepausen. Rødovre fik kun tyve sekunder i overtal, da Jonas Sass fik to minutter for Holding. En udvisning, der hører til i den meget tynde kategori.

En lidt rodet anden periode, med mange spilstop. Frederikshavn havde pucken mest, da Rødovre var mest ramt af udvisninger.

Tredje periode åbnede med vekslende spil, uden at der blev spillet frem til kvalificerede scoringsmuligheder. Midt i perioden, blev Rødovre ramt af endnu en udvisning, da Jonas Sass fik to minutter for Holding the Stick. Efter et minut i powerplay, tog Frederikshavn en Time Out.

I Rødovres boksplay, opfangede Matthias Asperup pucken, og kom alene med Frederikshavns keeper Tadeas Galansky, men Asperups afslutning blev pareret af Galansky.

Der skete et hændeligt uheld, da den ene linjedommer måtte udgå, efter et sammenstød med en spiller.

Rødovre fik lagt et pres i Frederikshavns zone, David Suvanto sendte en pasning til Kim Johansson, som resolut slog pucken i mål, hvor der resterede seks minutter af tredje periode.

Det blev 3-2 hvor der var halvandet minut tilbage af kampen. Nicklas Carlsen erobrede pucken i Frederikshavns zone, og sendte en pasning til Matthias Asperup, som sendte pucken i nettet.

Frederikshavn erstattede deres keeper med en markspiller, og spillede fem mod seks, i kampens sidste minut, men det lykkedes ikke for gæsterne, at passerer Steffen Ridderwall.

En vigtig sejr til Mighty Bulls, der blev skabt på god vilje og fight.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen, tirsdag den 18. december kl. 19:00 mod Aalborg Pirates, i Bentax Isarena.