RMB nederlag på Heden

Jonas Sass gav Rødovre en god start mod Herning, da han scorede allerede efter 52 sekunder. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det blev nogle dyre sekunder for Mighty Bulls midt i første periode, hvor Herning scorede tre mål på kun 37 sekunder, heraf to i powerplay. Det er endnu ikke lykkedes Rødovre at vinde i Jylland i denne sæson. Kampen mod Herning Blue Fox var den sjette i det jyske, hvor det er kun blevet til et enkelt point, da Rødovre tabte til Herning i overtid i de to klubbers første møde, i Kvik Hockey Arena.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Herning Blue Fox uden Julius Nyquist, Frederik Skovby og Stefan Ridderwall.

Rødovres start femmer: Sebastian Bergholt, Patrick Flügge, Matthias Asperup, Nicklas Carlsen og Rasmus Astrup. William Rørth startede i mål. Frederik Jakobsen var back up for William Rørth.

Rødovre Mighty Bulls, fik en optimal start på kampen i Kvik Hockey Arena mod Herning Blue Fox, da Jonas Sass allerede efter 52 sekunder, sendte en pasning fra Steffen Klarskov i mål.

Efter fem minutters spil, fik Andre Pison to minutter for Slashing. Det blev kun til et minut i boksplay, da Hernings Patrick Madsen fik en tur i straffeboksen. Ingen af holdene fik udbytte af overtals muligheden.

Efter tretten minutter gik det galt for ”Tyrene”. Først fik David Suvanto to minutter for en Interference, og et minut senere, fik Suvanto selskab af Matthias Asperup.

I spil fem mod tre fik Hernings Daniel Nielsen udlignet, og inden Asperups straf var udstået, fik Daniel Nielsen bragt Herning foran 2-1 i spil fem mod fire.

Kun tolv sekunder efter Daniel Nielsens scoring til 2-1, blev det 3-1 ved Zachary Aurelio Torquato. Tre Herning scoringer på kun 37 sekunder, vendte fuldstændig rundt på kampen.

Anden periode endte uden scoringer, men Rødovre fik sendt tre spillere i straffeboksen, mod en enkelt til Herning. I periodens sidste sekund, fik Mads Eller to minutter, og Rødovre startede tredje periode i undertal.

Rødovre klarede frisag i boksplay, og fik en overtals mulighed midt i perioden, da hjemmeholdets Daniel Nielsen fik to minutter for Interference. Ingen powerplay scoring til Rødovre. Umiddelbart efter, at Herning igen var blevet fuldtallige, lykkedes det Morten Poulsen at øge til 4-1. Et minut efter scoringen, måtte Steffen Klarskov en tur i straffeboksen. Det straffede Herning med den tredje powerplay scoring, da Jonas Riekkinen øgede til 5-1, hvor der resterede syv minutter af kampen.

Et minut senere fik Nicklas Carlsen reduceret til 5-2 på en pasning fra Rasmus Astrup.

I tiden 55:19 tog Rødovre en Time Out, og erstattede William Rørth med en markspiller. Satsningen gav ikke resultat. Hernings Markus Jensen opfangede pucken, og sendte den i det tomme mål, til slutstillingen 6-2, hvor der resterede tre minutter af kampen.

Endnu et nederlag til ”Tyrene” i det jyske. I seks kampe, er det kun blevet til et enkelt point, da Rødovre tabte i overtid til Herning, i de to klubbers første møde i Kvik Hockey Arena.

Der venter endnu to kampe i Jylland, i den kommende uge. Tirsdag i Esbjerg og fredag går turen til Frederikshavn.

Næste hjemmekamp i Rødovre Centrum Arena, søndag den 9. december kl. 14:00 hvor Aalborg Pirates kommer på besøg.