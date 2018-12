RMB nederlag efter vanvittigt comeback

Matthias Asperup gav med sin scoring til 4-4, med ni sekunder tilbage af tredje periode, håb om to point i overtid. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det blev til endnu et nederlag til Mighty Bulls i det jyske. Efter et vanvittigt comeback i kampens sidste to minutter, hvor ”Tyrene” var bagud 4-2 og fik udlignet til 4-4, på mål af Nicklas Carlsen og Matthias Asperup. Der gik kun 26 sekunder i den forlængede spilletid, da Esbjergs Max French afgjorde kampen. Det var Mighty Bulls syvende nederlag ud af otte, i forlænget spilletid.

Af Flemming Haag

Efter Hvidovre Fighters konkurs, er Rødovre Mighty Bulls den store tabere pointmæssigt, da der er trukket otte point.

Det betyder, at RMB rykker fra 6 pladsen med 25 point, ned på 8 og Play In pladsen med 17 point for 18 kampe, inden tirsdagens kamp mod Esbjerg Energy.

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Esbjerg Energy uden Julius Nyquist, Frederik Skovby, Dennis Christjansen og Stefan Ridderwall.

Rødovres start femmer: David Suvanto, Marco Illemann, Riku Pitkänen, Mads Eller og Steffen Klarskov. William Rørth startede i mål. Back up for William Rørth, Frederik Jakobsen.

Kampen i Esbjerg Granly Hockey Arena, skulle fløjtes i gang kl. 19:00 men blev udsat til kl. 19:15, da ismaskinen var i stykker.

Annonce

Lige start på kampen, uden de store chancer. Efter syv minutter faldt der en dobbelt udvisning, en til hvert hold. De to hold var netop blevet fuldtallige, da Esbjergs Felix Schell bragte hjemmeholdet foran. To minutter efter Esbjergs scoring, fik Kasper Jensen to minutter for Interference. Rødovre holdt Esbjerg fra scoring i undertal.

Esbjerg kunne gå til pause med en 1-0 føring, efter en lige første periode.

Fem minutter inde i anden periode, faldt den første udvisning. Det var Mads Eller, der fik to minutter i straffeboksen. Efter et minut i boksplay, blev det 2-0 til Esbjerg ved Niklas Andersen. To minutter efter Esbjergs scoring, fik Mighty Bulls en overtals mulighed, men ingen reducering.

Syv minutter inden periodepausen, faldt der endnu en dobbelt udvisning. Esbjergs Felix Scheel og Mads Eller fik hver to minutter, og spil fire mod fire. Felix Scheel nåede lige at komme på isen igen, da han øgede til 3-0 på en pasning fra Christian Wejse.

Intensiteten steg mod periodens slutning. To Esbjergspillere og Marco Illemann fik to minutter i straffeboksen for Roughing, i tiden 38:22. Rødovre spillede fire mod tre i halvandet minut inden periodepausen, men ingen scoring.

En lige anden periode, hvor Esbjerg var skarbere i afslutningerne, som de vandt med 2-0, og det ser svært ud for ”Tyrene”.

Rødovre startede tredje periode i overtal, men det lykkedes ikke at få scoret. Men kort efter, i tiden 41:21 lykkedes det Sebastian Bergholt af reducerer, da han sendte en pasning fra Morten Andreasen i mål. Kort efter at Rødovre fik reduceret, måtte Mads Eller endnu engang tage plads i straffeboksen, for en Slashing. Esbjerg fik ikke øget i deres overtalssituation. Mads Eller var netop kommet tilbage på isen, da Steffen Klarskov reducerede til 3-2 midt i tredje periode. Esbjerg kom hurtigt tilbage, da Max French øgede til 4-2 fire minutter efter Rødovres reducering.

Med to minutter tilbage af tredje periode, erstatter Rødovre William Rørth med en markspiller. Rødovres satsning gav resultat. Nicklas Carlsen fik reduceret til 4-3 i tiden 59:24. Rødovre tog en Time Out, hvor der resterede 36 sekunder af tredje periode. I tiden 59:51 udlignede Matthias Asperup til 4-4 efter oplæg fra Riku Pitkänen og Steffen Klarskov.

Kampen skulle i forlængelse, i spil tre mod tre. Der gik kun 26 sekunder i overtiden, da Esbjergs Max French sikrede Esbjerg to vigtige point, med sin scoring til 5-4.

Efter et vanvittigt comeback af ”Tyrene” i kampens sidste to minutter, endte det skuffende med endnu et nederlag i overtiden. Det var Rødovres syvende nederlag, ud af otte i forlænget spilletid.

Rødovre Mighty Bulls, ligger efter Hvidovres konkurs nu på 8 og Play-In pladsen, med 18 point for 19 kampe. Herlev ligger på 7 pladsen med 21 point for 20 kampe.

Mighty Bulls næste kamp er ude mod Frederikshavn, fredag den 7. december. Næste kamp i Rødovre Centrum Arena, er søndag den 9. december kl. 14:00 mod Aalborg Pirates.