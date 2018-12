RHs håndbolddamer fortsat på sejrskurs

Line Kejser var sikker, med fire scoringer fra fløjen. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovres håndbolddamer, var overbevisende fra kampens start mod Furesø Håndbold. Efter 15 minutter, var stillingen 2-9. Så gik Rødovre i stå angrebsmæssigt, var ufarlige og spillede for ensidigt. Forsvaret spillede en fornuftig kamp, og Stinne Strøjr i målet, tog i perioder fornuftigt fra.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer, fik en rigtig fin åbning på kampen mod Furesø Håndbold i Værløsehallen, lørdag eftermiddag.

Rødovre var overbevisende fra start, og havde fuldstændig styr på tingene. Havde fart på angrebsspillet og stor kvalitet i afslutningerne. En fornuftig defensiv, gav ikke hjemmeholdet mulighed for, at spille sig frem til muligheder. Efter 15 minutter, var Rødovre foran 2-9 hvor Line Kejser, Amalie Rasmussen, Anne Jagd og Sarah Kejser med hver to scoringer, og en enkelt scoring af Katrine Clasen havde kørt Furesø fuldstændig over. Rødovre havde tingene under kontrol, og det lignede en storsejr, mod et harmløst hjemmehold.

Så gik Rødovre fuldstændig i stå angrebsmæssigt, løb tør for ideer og præsterede halvhjertede afslutninger. Forsvaret holdt fortsat niveau, og der var styr på defensiven. Fra stillingen 2-9 fik hjemmeholdet reduceret til 5-10 hvor der resterede fire minutter af første halvleg. Sarah Kejser øgede til 5-11 og Amalie Rasmussen med halvlegens sidste scoring, til pausestillingen 6-12.

Rødovres kunne gå til pause med en seks måls føring, men formåede kun, at scorer tre mål i halvlegens sidste femten minutter, mod et hjemmehold, der på ingen måde imponerede.

Rødovre kom forfærdeligt i gang med anden halvleg, hvor der blev spillet meget individuelt, med forhastede afslutninger.

Hjemmeholdet fik i løbet af tre minutter reduceret til 9-12, inden Line Kejser med to scoringer og Sarah Kejser med en enkelt scoring, fik øget til 9-15, hvor der var spillet otte minutter.

Der gik tolv minutter inden den næste Rødovre scoring, Furesø kom tilbage, fik reduceret til 12-15 og det så vanskeligt ud for Rødovres håndbolddamer. Anne Jagd fra fløjen, fik skabt ny luft med sin scoring til 12-16, hvor der var spillet tyve minutter, af anden halvleg.

Der resterede fem minutter af anden halvleg, da Sarah Kejser fik øget til 13-17, Amalie Rasmussen til 13-18 inden Katrine Classen lukkede kampen med sin anden scoring, til slutresultatet 14-19.

En anden halvleg, hvor Rødovre manglede rytme i spillet, havde svært ved at få etableret angrebsspillet, og var uskarpe i afslutningerne. Forsvaret spillede en fornuftig kamp, og Stinne Strøjr i målet, tog i perioder fornuftigt fra.

Annonce

Med sejren ligger Rødovre fortsat på anden pladsen, med 20 point for 11 kampe, tre point foran BK Ydun på tredje pladsen. Lyngby HK ligger med 20 point for 10 kampe på første pladsen.

Rødovre spiller igen søndag den 9. december kl. 14:45 mod Helsingør Håndbold, i Rødovre Stadionhal.