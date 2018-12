RHs damer med ny sejr

Anne Jagd spillede en stor anden halvleg, hvor det blev til 6 scoringer. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Det blev til sejr nummer 12 ud af 13 kampe, da RHs damer vandt 19-23 over BK Ydun i Frederiksberg Hallen, fredag aften. Rødovres 2. divisions damer, der primært består af første års seniorer, har imponeret i turneringens første halvdel, og ligger på en delt første plads med Lyngby HK.

Af Flemming Haag

Rødovre fik ikke den bedste start på kampen. Da der var spillet fem minutter, havde Ydun bragt sig foran 3-1. Rødovres forsvar fik en super start, men der var problemer med, at få etableret angrebsspillet. Fra stillingen 3-1, forhindrede Rødovres fornuftige defensiv, hjemmeholdet i at komme til scoring i ti minutter. Midt i halvlegen, var Rødovre kommet foran 3-5, men der manglede rytme i angrebsspillet.

Ti minutter inden pausen, havde Ydun reduceret til 6-7. Katrine Clasen øgede til 6-8, Ydun reducerede til 7-8 hvor der resterede ni minutter af første halvleg. Med to scoringer af Hannah Jørgensen fra stregen til stillingen 7-10, kunne Rødovre gå til pause med en fortjent tre målsførring.

En første halvleg, hvor Rødovre manglede kreativitet angrebsmæssigt, og der blev leveret halvhjertede afslutninger. Dejligt aggressivt forsvarsspil og god bevægelse i forsvaret, holdet Ydun nede på kun syv scoringer.

Rødovre kom rigtig godt ud til anden halvleg. Fra pausestillingen 7-10 blev det 9-15 på ti minutter. Her viste Anne Jagd stor effektivitet med tre scoringer. Katrine Clasen og Emilie Tautoft med hver en enkelt scoring, gjorde det til 9-15. Anne Jagd fortsatte med at imponerer, og øgede til 11-16, 12-17 og 13-18, hvor der var spillet sytten minutter. Rødovre holdt en fem måls føring, frem til stillingen 16-21, hvor der resterede syv minutter af kampen. Så blev der ikke scoret i seks minutter. Ydun kom 19-22 et minut før tid. I kampens sidste sekund, fik Rødovre tilkendt et frikast. Signe Schulz tog frikastet, og hun sendte bolden uden om muren, og direkte i mål, til slutstillingen 19-23.

Et dejligt velorganiseret og aggressivt forsvarsspil, lagde grunden til en fortjent sejr. Angrebsmæssigt blev der ofte spillet for langsomt, for meget sidelæns, og valgt forkerte beslutninger. Der savnes afslutninger fra bagspillerne, hvor Katrine Clasen, Amalie Rasmussen og Sarah Kejser ikke får udnyttet deres skudpotentiale.

Anne Jagd spillede en stor anden halvleg. Hannah Jørgensen var effektiv fra stregen, og overbevisende i forsvaret.

Rødovres 2. divisions damer, som primært består af første års seniorer, har imponeret i turneringens første halvdel, og ligger på en delt første plads med Lyngby HK. Det er kun blevet til et enkelt nederlag og det var netop mod Lyngby HK. Ganske imponerende.

Rødovre møder Ajax, søndag den 6. januar kl. 15:00 i Rødovre Stadionhal.