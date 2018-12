Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme For 20 år siden rystede vi på hovedet, da Karen Jespersen foreslog, at kriminelle asylansøgere skulle flyttes til en øde ø.

Af Chrummer

Ja, de fleste mente faktisk, at Karen Jespersen var blevet sindssyg. 20 år efter har resten af regeringen indhentet hende og er blevet lige så sindssyge.

Men da nu Danmark ER et ø-rige, får vi så udnyttet disse øers potentiale godt nok? Eller kan vi bruge dem bedre?

Som indfødt jyde, ved jeg, at der har man i langt tid ønsket, at Lille- og Store-

bæltsbroerne skulle kappes, således at Fyn og Sjælland kunne drive ad helvede til – Helvede er så åbenbart, hvad jyderne kalder Sverige.

Men vi kunne selvfølge bruge vores mange øer til forskellige mennesker, så ved vi, hvad vi kan forvente alt efter, hvilken Ø man besøger.

Personligt vil jeg så mene, at de kriminelle asylansøgere skal flyttes til Anholt. Alle kvinder, som falder under betegnelsen Koste, kunne vi sende til Fejø. Alle de vægelsindede Radikale kunne bo på Drejø. Satanisterne kunne bo på Fanø. Bibliotekarerne kunne flytte til Læsø – eller Bogø, så kunne de tykke bo på

Læsø. Den vrede Bertel Haarder skulle selvfølgelig på Fur. De unge med ulovlige knallerter skal selvfølgelig bo på Tunø. Alkoholikerne skulle bo på Barsø eller Romsø. De dyd-

ige Jomfruer på Møn – og det lidt mere løse-på-tråden piger kunne bo på Slotø. Mandø kan være lidt af en joker, kunne være der kun bor bøsser. Brøndbys fodboldspillere kunne man flytte til Sejerø – men det vil nok være lidt misvisende. Måske vi skulle sende dem til Brandsø i stedet. Leverpostej-elskende DF’ere skal selvfølgelig på på Strynø. Dem der stammer bor på Ærø. Mænd med kun en testikel bor på Enø.

Frederiksø, Christiansø, Bjørnø og Eskilø – ja det giver lidt sig selv. Fraskilte bor på henholdsvis Mors og Farø, som meget hensigtsmæssigt er placeret i hver deres ende af landet. De lange og de lave ryger på henholdsvis Langeland og Lilleø. De unge som sender sjov sms’er ryger direkte til LOL-land. Mænd der hedder Mads og har en depression ryger til Mas-ned-ø. Idioterne skal til Amager (jeg ved godt, der ikke er et ordspil mellem idiot og Amager – men Amager er bare stedet, hvor idioterne bor…)

Ja, og alle dem der kun laver lort, ryger til Endelave. Der vil der så bo lige præcist 179 mennesker – Alle de folkevalgte på Christiansborg – så kan de holde ø-råd, sætte skatten op og ned og pensionsalderen op og ned og i øvrigt lade de andre øer være i fred!