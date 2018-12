Nyt RMB nederlag i det jyske

Nicklas Carlsen, blev Rødovres eneste målscorer i 5-1 nederlaget i Aalborg. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at hente sæsonens første sejr i det jyske, da det blev til et 5-1 nederlag mod Aalborg Pirates.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Aalborg Pirates, uden Julius Nyquist, Nikolaj Zorko og Frederik Skovby, som alle er skadet. Mads Eller med karantæne, efter sin matchstraf i søndagens kamp mod Frederikshavn. William Rørth og Lasse Mortensen, er rejst med U-20 landsholdet til Canada.

Rødovres start femmer: David Suvanto, Marco Illemann, Jannik Karvinen, Riku Pitkänen og Steffen Klarskov. Stefan Ridderwall i mål. Back up er Christian Larsen.

Rødovre Mighty Bulls svenske back David Suvanto, er kommet på Faceoffs ugens hold, efter en god uge med syv point i tre kampe.

Der var kun spillet et minut, da Rasmus Astrup fik to minutters straf for Late Hit. Inden de to minutter var gået, fik Aalborgs Julian Jakobsen bragt hjemmeholdet foran 1-0 i powerplay. Fem minutter inden periodepausen fik Rødovre en overtalsmulighed, da der blev dømt Holding mod Aalborgs Victor Panelin-Borg. Rødovre fik ikke udlignet i overtalssituationen.

Rødovres Kasper Jensen, blev næste spiller i straffeboksen for en Interference. Kort tid efter, måtte Aalborgs Tobias Maximilian Ladehoff også tage plads i straffeboksen, så det var spil fire mod fire de sidste minutter af første periode.

Anden periode, skulle helt hen til halvandet minut før slutfløjt, før den første udvisning faldt. Der blev dømt Penalty Shot mod Aalborgs Aaron Harstad, og dømt straffeslag til Rødovre. Rasmus Asperup blev sat til at eksekvere, men brænder. Anden periode slutter 0-0 og Aalborg kunne gå til pause med en 2-0 føring.

Seks minutter inde i tredje periode blev det 3-0 og tre minutter senere, blev det 4-0. Begge mål scoret af Sebastian Brinkman Andersen. Spillet var netop sat i gang, efter Aalborgs scoring, da Nicklas Carlsen reducerede til 4-1, hvor der resterede ti minutter af tredje periode. Umiddelbart efter Carlsens reducerings mål, fik Thomas Olsen to minutter for Hooking. Rødovres boksplay holdt Aalborg fra at scorer yderligere.

Patrick Flügge fik to minutter for film, og i samme tid måtte Aalborgs Thomas Spelling også tage plads i straffeboksen. I tiden 55:19 erstatter Rødovre Stefan Ridderwall med en markspiller, og i tiden 57:48 tager RMB en Time Out. Rødovres satsning gav ikke resultat, men det lykkedes Aalborgs Mike McNamee at øge til slutresultatet 5-1 i tomt mål.

Rødovre Mighty Bulls møder Herlev Eagles, Fredag den 21. december kl. 19:00 i Rødovre Centrum Arena.