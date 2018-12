Nye øretæver i Rødovre

Karl Andersen jagter pucken, som fint illustrere Danmarks U17 i størstedelen af kampen - på puckjagt. Foto: Red.

ishockey Danmarks U17 landshold var faktisk bedre med i kampen på andendagen mod Rögles U18 mandskab, der alligevel vandt 0-9 og viste danskerne, at der er lang vej til toppen af international ishockey.

Af Peter Fugl Jensen

Udvisninger 07:13 Elias D. Svensson, Rögle, holding 12:37 Love Berquall, Rögle, 2+10, checking to the head 29:51 Magnus Lykke, DK, cross-checking 34:54 Karl Andersen, DK, slashing 36:55 Isak Renemark, Rögle, charging 43:52 Mikkel Rask, DK, kneeing, 5+20 50:37 Filip Moen, Rögle, hooking 53:57 too many men, Rögle 54:40 Christian Wibroe, DK, roughing 54:40 Oscar Johnsson, Rögle, roughing 55:03 Mikkel Skjellerup, DK, Holding 59:09 Isak Renemark, Rögle, interference Total: DK: 4x2 + 1x5+20 (Mikkel Rask) Rögle: 7x2 + 1x10 (Love Berquall)

Efter tre minutters spil stod det 0-2 og Thor Baden i Danmaks mål fik alt andet end en god start, som var yderst vigtigt, hvis Danmark ikke skulle få ørerne for voldsomt ind i den svenske hockeymaskine.

Det var lidt ærgerligt, for Danmark førte faktisk 2-0 i skud og kom meget bedre ud til kampen på andendagen. Men Rögles to mål på tre skud lagde en dæmper på Danmarks U17-mandskab, så skåningerne overtog spillet, som man også så det på førstedagen.

Men Danmark kom frem til chancer denne lørdag julemiddag. Den største fik Karl Andersen, da han fik en frlløber, men desværre for Danmark blev den store chance ikke omsat til et mål.

Chancen kom efter et fysisk skift, hvor danskerne tacklede mere og i det hele taget, blev der spillet mere fysisk end på førstedagen af Danmark, hvilket tydeligvis løftede det danske spil.

Danmark havde flere ‘små’ spillere i truppen, som er dygtige skøjteløbere og normalt også er dominerende i dansk U17 ishockey, men de kom altså til kort i det internationale spil.

To af Danmarks bedste lørdag var Simon Aasmul, der fik sat mange tacklinger og den vej løftede sit og kædens spil.

Desuden må Peter Lauritzen nævnes for at blokere utrolig mange skift. Blandt andet i et boksplay, hvor han slog sig efter det blok, men han nåede at gå ned i og stoppe fire slagskud, inden han haltede ud og fik ømmet sig. Også Lauritzen bød ind med noget fysik og var også bag et par gode danske muligheder og naturligvis stærkt spil i egen zone.

Igen var Karl Andersen godt spillende og over to dage, var han Danmarks bedste.

Fysikken blev løftet om lørdagen, det blev pasningsspillet også, men der var også mere fart i skøjterne hos flere spillere. Derfor var det besynderligt, at Danmark tabte større lørdag end søndag, men fredag var keeper Louis Ingvordsen virkelig stærkt spillende, hvilket gjorde den store forskel målmæssigt.

Men man kan ikke klandre vores unge spillere, at de ikke tackler mere, for hjemme i U17 rækken er en tackling stort set identisk med en udvisning og minder i dag mere om floorball end ishockey. Det holder bare ikke, hvis Danmark skal følge bare en anelse med internationalt.

Hvis Danmarks spil haltede, så var den helt galt i Rødovre Kommune, der havde valgt at sende en U17 landskamp ind i den iskolde hal 2 med de mest ufattelig ringe tilskuerforhold og for at det ikke skulle være løgn, så gik kampuret i stykker. Pinligt Rødovre – intet mindre!