Ny sejr til ’Kæmpen’

Thomas Vinther, til træning i Rødovre Bokseklub, kan glæde sig over seks sejre i løbet af seks kampe. Foto: Brian Poulsen

boksning Rødovres supersværvægter Thomas Vinther vandt også sin sjette kamp, da tre boksere fra Rødovre var til stævne i Horsens.

Af Peter Fugl Jensen

I fredags var Rødovre Bokseklub repræsenteret med tre boksere til BK Vitus boksestævne i Horsens.

”Tre af vores hårdtarbejdende boksere deltog og den første i ringen var vores U19 letweltervægter Christian Stanca. Han er altså en maskine og han viste masser af power fra start, så han stoppede sin modstander Tommy Phan fra BK Fought fra Skanderborg midtvejs i anden runde,” fortæller træner Stuart Watson, der fortsætter om seniorbokser Mamadou Dooso, der stiller op i 66 kilo klassen.

”For anden gang i karrieren skulle Mama op mod Victor Ramon fra Champs i Århus. Det blev en fantastisk kamp, hvor begge boksere gav og tog imod, men denne gang vandt Victor, så de begge har vundet en kamp hver. Jeg er helt sikker på, de to herrer også får en kamp tre.”

Kæmpen vandt igen

Den sidste rødovrebokser i ringen var supersværvægter Thomas Vinther, der var oppe mod Simon Asisi fra Hero AK, der er væsentlig mere erfaren med 18 kampe mod Vnthers 5, inden opgøret.

”Erfaren eller ej, så beviste ’Kæmpen’, at modstandernes erfaring ikke er et problem. Thomas holdt sig til vores kampplan, udnyttede sin lange rækkevidde til at holde modstanderen på afstand, men Thomas fik alligevel sendt nogle smukke kombinationer ind på krop og hoved af sin modstander, hvilket gav Thomas en sikker sejr, så han i dag har seks kampe og seks sejre.”

”Jeg fik ham godt nok til tælling to gange, men han blev stående i alle tre runder,” tilføjer Thomas Vinther, der er godt på vej mod at få 10 kampes erfaring, der kan få ham med til det officielle DM i efteråret.