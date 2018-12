Nisse OL for alle i Rødovre Stadionhal

Der var stor aktivitet i Rødovre Stadionhal, da RH arrangerede "Nisse OL for alle". Foto: Brian Poulsen

Håndbold IFEL etablere samarbejdsaftaler mellem almindelige idrætsforeninger, hvor vi skaber idrætsaktiviteter på særlige vilkår for vores medlemmer, men på samarbejdspartnerens sportslige præmisser – med deres trænere og faciliteter og vores støtte og praktiske ramme for holdet. IFEL er ikke en ordinær idrætsforening, trods navnet IF Espelunden. Vi er en forening, der hjælper andre foreninger med at etablere tiltag, for mennesker med særlige behov, siger holdleder for RH special og repræsentant for IFEL Tanja Vestergaard.

Af Flemming Haag

Rødovre Håndboldklub arrangerede lørdag ”Nisse OL”. I arrangementet deltog Rødovre Håndboldklubs Specialhold for børn, unge og voksne med særlige behov. ”I dag har vi en hyggelig dag, hvor vores spillere deltager sammen med de øvrige ungdomsmedlemmer fra Rødovre Håndbold, så de føler sig som en del af klubben og klubben også betragter dem som en del af klubben”, siger Katja Eigemann, håndboldtræner i RH, som samarbejder med IFEL.

”Vi har som mål, at vi skal have børnene til at deltage i de ting, som andre ungdomsspillere i RH også er med i. Speciel holdet var for et par måneder siden med til at sælge billetter til en ”knæk cancer” arrangement, vi inviterer de andre ungdomsspillere med over i hallen for at træne med os. Tanken er, at vi skal se hinanden på kryds og tværs, så vi bliver set hele tiden, og er sammen med de øvrige medlemmer” siger Katja Eigemann. Vi forsøger som lokalklub i samarbejde med IFEL, at få meldt ud på vores Facebookside og vores hjemmeside, at gøre opmærksom på, at vi har det her tilbud. Vi arbejder på, at komme ud med plakater på lokale skoler, som har nogle børn som passer til vores tilbud, så vi får rekrutteret på den måde, slutter Katja Eigemann.

Om IFELs arbejde siger holdleder Tanja Vestergaard. IFEL bygger bro mellem idrætsforeningerne for børn og unge med særlige behov, som autisme, udviklingshæmning eller fysiske barrierer, hvor målet er at få så mange som muligt til at dyrke sport, og blive en del af en forening.

Klubberne stiller faciliteter til rådighed, og det er klubbernes opgave at stille trænere til rådighed, det er ikke IFELs opgave.

IFELs primære opgave er, at støtte op om en holdlederfunktion omkring de praktiske ting, som trænerne ikke skal stå for. Eksempelvis arbejdes der i IFEL på at få sponsorater til at RH Speciel holdet, så spillerne kan få ens spillertrøjer.

Vores mål i IFEL er, at få de respektive handicap idrætshold forankret som en del af klubberne. Det handler om at de unge mødes, så de får den samme følelse af samhørighed, som andre har i en idrætsforening, så de er en del af klubben.

IFEL er en konsulent funktion, vi har ingen medlemmer, men har et stort kendskab til målgruppen, og er dem som facilitere de unge, så de kommer ud på holdene.

De personer der er en del af IFEL, arbejder på frivillig basis. Der skal skaffes midler for, at vi kan arbejde videre. Hvis vi ikke får noget projektstøtte, eller støtte fra de fonde som vi har søgt, så kan det godt være, at det ender med, at vi ikke når alt det vi gerne vil slutter Tanja Vestergaard.

I Rødovre samarbejder IFEL med følgende lokale foreninger. Parkour Milestedet, Boldklubben Avarta, Rødovre Håndboldklub, Dans Milestedet, Rødovre Skytteforening, Rødovre Tennisklub og E-sport. Derudover har IFEL samarbejde med mange andre drætsforeninger, som det også fremgår af SpecialSportkataloget og på IFEL’s hjemmeside.

Vil du vide mere om IFEL’s arbejde, Rødovre Håndboldklubs Speciel hold eller har lyst til at yde et sponsorat, så er du meget velkommen til at tage kontakt på trv@ifel.dk eller tlf. 20 82 27 40.