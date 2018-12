Nikolaj Zorko ”Vi skal være styrende mod Odense”

Efter en lettere skade mod Esbjerg, forventes Nikolaj Zorko klar mod Odense. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Det var vigtigt med de tre point vi får i dag mod Aalborg, og det vil være dejligt med tre point mod Odense på tirsdag, siger Nikolaj Zorko.

Af Flemming Haag

Nikolaj Zorko så kampen mod Aalborg Pirates fra tilskuerpladserne, da han pådrog sig en lettere skade i kampen i Esbjerg. Zorko forventes hurtigt klar, og spiller formegentlig igen tirsdag mod Odense, i Rødovre Centrum Arena.

Om kampen mod Aalborg Pirates, siger Nikolaj Zorko.

Der er god intensitet fra start. Jeg syntes vi kommer rigtig godt ud, og laver nogle rigtig gode angreb, hvor vi kombinerer os frem til nogle rigtig gode chancer, som vi desværre ikke får udbytte af. Så komme vi bagud og momentum vipper lidt. Jeg syntes anden periode er meget lige periode, hvor vi får scoret nogle gode mål. I tredje periode syntes jeg, at vi med vores to scoringer, får punkterer kampen. Mod slutningen af tredje periode, læger Aalborg et voldsomt pres, men vi forsvarer den hjem, og det gør vi fint.

Hvordan ser du frem til kampen mod Odense på tirsdag?

Det er en kamp hvor jeg syntes vi skal være styrende. Vi er på hjemmebane, og det vil være dejligt med tre point mod Odense, ligesom det er rigtig vigtigt, med de tre point vi får i dag. Men det kræver en holdpræstation for, at vinde mod Odense. Vi har vundet stort over Odense hjemme, men vi skal være klar til den kamp, når vi går ud på isen, slutter Nikolaj Zorko.