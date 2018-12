Ni ud af 10 forældre er tilfredse med kommunens daginstitutioner

I forhold til undersøgelsen fra 2015 er forældrene i dag mere tilfredse med ’personalets fokus på arbejdet med naturen’. I år har 84 procent af forældrene angivet, at de er tilfredse med netop det indsatsområde. Det tal var på 75 procent i 2015. Foto: Arkiv

undersøgelse En stor forældretilfredshedsundersøgelse viser, at 89 procent af forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje er ganske godt tilfredse med barnets dagtilbud.

Af Christian Valsted

Er du tilfreds med dit barns institution? Højst sandsynligt.

I september måned svarede 1509 forældre på et større spørgeskema omkring, hvordan de oplevede alt lige fra madordningen og den pædagogiske indsats til personalets måde at håndtere drillerier på. Det er tredje gang siden 2012, at Rødovre Kommune foretager forældretilfredshedsundersøgelsen og de mange svar viser, der er en stigende tilfredshed med det faglige niveau og den generelle niveau med kommunens dagtilbud.

I alt har 71,5 procent af forældrene deltaget i undersøgelsen og af dem har 89 procent angivet, at de overordnet set er ganske godt tilfredse med deres børns institutioner. Det tal er tre procent højere end seneste tilfredshedsundersøgelse fra 2015 og det glæder naturligvis formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

”Jeg havde faktisk forventet, at vi ville få svært ved at holde niveauet fra 2015, da vi i en periode har haft behov for at skaffe ekstra pladser og det er en stressfaktor for forældrene, men det kommer ikke til udtryk i undersøgelsen. Det viser bare, at medarbejderne og lederne har gjort et fantastisk stykke arbejde. De har æren af det flotte resultat,” siger han.

Svarprocenten skal op

2111 forældre har haft mulighed for at deltage i forældretilfredshedsundersøgelsen og af dem har 71,5 procent givet deres besyv med. Fire institutioner har en svarprocent på over 96 procent og i den modsatte ende har syv børnehaver og dagplejer en svarprocent på under 60 procent.

Samlet set er Flemming Lunde Østergaard Hansen godt tilfreds med, at 1509 forældre har deltaget i undersøgelsen, men når Rødovre Kommune skal foretage den næste forældreundersøgelse i 2021, skal der gøres en ekstra indsats for at hæve svarprocenten i de dagtilbud, hvor det kniber med at få svaret.

”Spændet skal ikke være så stort og det er vi fuldt ud opmærksomme på. Til næste undersøgelse skal forvaltningen være bedre til at følge op på, hvilket dagtilbud og institutioner hvor svarprocenten er lav,” siger udvalgsformanden.