Nederlag efter straffeslag til RMB

David Suvanto fik en puck i ansigtet i anden periode. Kom tilbage i tredje periode og udlignede til 2-2. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Rødovre Mighty Bulls, at hente tre point mod Metal Ligaens bundhold Odense Bulldogs. Efter 2-2 i den ordinære spilletid, og 0-0 i den forlængede spilletid, blev kampen afgjort på straffe-slag. Det blev Odenses Søren Nielsen, der sendte det afgørende straffeslag i mål til slutresultatet 2-3.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Odense Bulldogs, uden Julius Nyquist, Nikolaj Zorko, Frederik Skovby og Stefan Ridderwall.

Rødovres start femmer: Sebastian Bergholt, Lasse Mortensen, Steffen Klarskov, Riku Pitkänen, Edgars Treijs. William Rørth i mål. Back up for William Rørth er Christian Larsen.

Inden kampen, fik Thomas Olsen overrakt blomster for sin kamp nummer 100 for RMB.

Det var et anderledes motiveret Odensemandskab der kom på isen i dagens kamp, end sidst de var på besøg i Rødovre Centrum Arena. Kampen blev åbnet i højt tempo, og begge hold fik afsluttet flittigt. Riku Pitkänen, Steffen Klarskov, Rasmus Astrup og Matthias Asperup havde kvalificerede afslutninger, men Teemu Seppänen i gæsternes mål præsterede gode redninger. Nicklas Carlsen var tættest på, med et forsøg på stolpen.

Det blev Odense der kom foran, da Sebastian Ehlers slog pucken ind bag William Rørth, da der var spillet otte minutter.

Midt i perioden, fik Riku Pitkänen to minutter for Hooking. Pitkänen var netop kommet på isen, da Steffen Klarskov fik to minutter for Hooking. Rødovre spillede et sikkert undertalsspil i begge situationen, og holdt gæsterne fra, at spille sig til scoringsmuligheder.

Med to minutter til pausen, blev det Odenses tur til at tage plads i straffeboksen. Rødovre fik ikke sat sit powerplay op, og det endte uden scoring,så Odense kunne gå til pause med en 1-0 føring.

En lige første periode, hvor ”Tyrene” havde de største scoringsmuligheder.

Annonce

Tre minutter inde i anden periode, blev der dømt Hooking mod Jonas Sass. Endnu et sikkert boksplay af hjemmeholdet. Så fik Odense to minutter, men et powerplay uden scoring. Midt i perioden fik Odenses keeper to minutter for Delaying the Game, men det lykkedes ikke for ”Tyrene” at få udlignet. Så skete der et kedeligt uheld, da Rødovres David Suvanto fik en puck i ansigtet, og måtte hjælpes fra isen. Suvanto kom på isen igen, i tredje periode. Rødovre sluttede anden periode i undertal, da Kasper Jensen fik to minutter for Interference. Et halvt minut inden pausen, fik Odenses Vojtech Komarek to minutter for Slashing. I samme øjeblik som perioden var slut, opstod der lidt klammeri, og det resulterede i, at Rødovres Nicklas Carlsen og Odenses Christian Larsen begge fik to minutter for Roughing.

Endnu en lige periode, hvor Odenses keeper Teemu Seppänen, var sikker i Odenses mål.

Rødovre fik ikke omsat deres powerplay til en scoring, i starten af tredje periode. Spillet vekslede fortsat, og nærmest en scoring var Odense med et stolpeskud. Otte minutter inde i perioden, lykkedes det Mads Eller, at få udlignet, da han sendte pucken i mål fra tæt hold. Glæden over udligningen varede kort, da Odense kom på 1-2 et minut senere, da Yannick Vedel forholdsvis let, kunne passerer William Rørth.

To minutter senere, faldt den næste scoring, da David Suvanto sendte pucken i mål, midt i perioden. Rødovre pressede hårdt på, hvor Mads Eller og Thomas Olsen havde gode forsøg. Trods et massivt Rødovre pres, lykkedes det ikke at få den afgørende scoring, og kampen skulle afgøres i forlænget spilletid. Trods flere gode muligheder til begge hold, blev der ikke scoret i forlængelsen, så kampen skulle afgøres på straffeslag. Det blev Odenses Søren Nielsen der sendte det afgørende straffeslag i mål. Det blev Rødovres ottende overtids nederlag ud af otte mulige.

Rødovre spillede en god kamp med god energi, og havde flere kvalificerede afslutninger, men Odenses keeper Teemu Seppänen præsterede en flot redningsprocent.

Rødovre Mighty Bulls møder Odense Bulldogs igen, fredag den 14. december kl. 19:30 i Odense Skøjtehal.