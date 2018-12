“Muslimer må ikke indånde dansk luft”

Tør du spille fodbold mod dem her? Det gør Stram Kurs ikke.

Politik Noget så uskyldigt som en invitation til en fodboldkamp endte helt galt, da den lokale forening ’Spejlet’ forsøgte at skabe dialog og julestemning med højrefløjspartiet ’Stram Kurs, der kalder formanden for det sociale og demokratiske initiativ for en fremmed fjende.

Af André Bentsen

Da det ekstreme højrefløjsparti Stram Kurs søgte et fodboldhold til en venskabskamp, ville en af Rødovres forhenværende topspillere gerne hjælpe.

Muhammed Killich er formand i foreningen Spejlet, der er en social forening i Rødovre, hvor mange unge spiller fodbold og får forbilleder, som kan inspirere dem til forskellige uddannelsesvalg.

Annonce

”Vi har en rigtig fin og stor indendørs hal. Vi er en forening, som gør en forskel for det danske samfund. Jeg tænker, det vil være mega fedt for dig at være blandt unge mennesker med en anden etnisk baggrund,” skrev Muhammed i invitationen til en venskabskamp og sørgede for at tilføje, at foreningen selvfølgelig også har med danske børn og unge at gøre, så de indvandreskræmte spillere fra Stram Kurs kunne tage det roligt.

Selvom Muhammed er kendt for sine evner til at forudse spillet, kunne han dog aldrig have forudset det svar, som formanden for Stram Kurs, Rasmus Paludan, svarede igen med.

”Du omtaler noget, som du kalder ’danske muslimer’. Det findes ikke. Der findes ganske vist muslimer i Danmark, men der findes ikke danske muslimer. Det er umuligt at være dansker og muslim på samme tid,” starter Rasmus Paludan.

”Ligeledes er det danske samfund ikke dit. Det bliver aldrig dit, da du er en fremmed fjende, der skal rejse hjem hurtigst muligt. Det virker som om, at du har misforstået vores politik. Vi ønsker, at muslimer rejser hjem. Vi ønsker ikke at deltage i nogen form for social begivenhed med muslimer i Danmark, da I jo alligevel bliver sendt hjem før eller siden. Hvis vi deltog i en begivenhed med jer, ville vi jo på en måde anerkende den misforståelse, at I har ret til at indånde vores luft her i Danmark,” skriver Rasmus Paludan.

Vi har forgæves forsøgt at få fat i frontmanden fra Stram Kurs, men bliver mødt med telefonsvarer, der truer med politianmeldelser og henviser til, at man kan sende en SMS. Det har vi gjort. Indtil videre uden held. Vi vil ellers gerne have bedt ham uddybe sit svar og forklare, hvorfor han som opstillet til Folketinget ikke vil give mennesker, der er anerkendt for deres sociale arbejde af Rødovre Kommune, lov til at indånde den samme luft som alle andre.

Stram Kurs kan gøre en forskel

I Rødovre understreger formand for Spejlet, Muhammed Kilic, at han ikke svarede på invitationen til en fodboldkamp for at provokere, men for at komme i dialog.

”Det var for at overbevise ham eller tydeliggøre for ham, at man næppe skal skære alle over en kam. Ikke alle er som han beskriver,” siger Muhammed Kilic og fortsætter:

”Jeg tror på, at vi som forening og som mennesker – inklusive Rasmus selv – kan gøre en forskel ved at samarbejde om de problemer vi har i vores samfund. Dialog er vejen frem. Og jeg ville gerne vise, at vi er en forening med mange unge med en anden etnisk baggrund end hans, som kæmper for at gøre en forskel i vores samfund.”