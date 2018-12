Mighty Bulls opruster

Edgars Treijs er ny Mighty Bulls spiller. Foto: Danmarks Ishockey Unions fotoservice

ishockey Den 20-årige svensk-lettiske forward Edgars Treijs er ny rødovrespiller. Han kommer fra konkursramte Hvidovre Fighters, hvor han scorede 11 mål og stod bag fire assists.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre har fået en ny topscorer, som er den 20-årige Edgars Treijs. Han scorede flere mål for Hvidovre Fighters end nogen MIghty Bulls spiller har gjort hidtil i sæsonen.

Det er derfor en tiltrængt tilgang, som er kommet til Rødovre, der i den grad mangler bredde på målskytter.

Tidligere i sin korte karriere har han spillet ungdomshockey i Linköping, Rögle, Vesterås samt været et smut forbi USA. Det er også blevet til en håndfuld U16-landsholdskampe for Sverige.

“Jeg er rigtig glad for, at det er lykkes os at få Hvidovres topscorer til klubben. Vi henvendte os allerede, da Hvidovre meldte ud, at de var i problemer. Det så ud til at lykkedes for en tre ugers tid siden, men så skete der et eller andet, som gjorde, at Hvidovre trak sig fra den aftale og vi måtte derfor – i første omgang – se ham spille videre i Hvidovre-trøjen,” udtaler sportschef Jørgen Illemann i en pressemeddelelse udsendt af Rødovre Mighty Bulls torsdag aften.

Det forventes, at Edgars Treijs er med i Frederikshavn fredag, såfremt papirarbejdet hos Danmarks Ishockey Union er gået i orden. Første hjemmekamp for Treijs bliver på søndag klokken 14, når Aalborg gæster Rødovre Centrum Arena.

Treijs vil spille med nr. 8 på ryggen.