Meget mere end et supermarked SMAG PÅ LIVET: Vinsmagningen er en af de mest populære tiltag på Gourmetaftenen. Foto: Brian Poulsen

SMAG PÅ LIVET: Vinsmagningen er en af de mest populære tiltag på Gourmetaftenen. Foto: Brian Poulsen

Gourmetaften Når man har en af de største butikker i et stort familiecenter, skal man også tilbyde mere end bare varer på hylderne. Med ginsmagning, DJs og oplevelser, hvor mennesker møder mennesker, forsøger Meny at skabe værdi for kunder og ansatte.

Af André Bentsen