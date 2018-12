Matthias Asperup ”Det skal ikke være lige ved og næsten”

Dejligt at jeg fik klappet den ind, siger Matthias Asperup om sejrsmålet mod Frederikshavn, i slutminutterne. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Vi skal være 100% fokuseret i tres minutter for at få point i Aalborg, siger Matthias Asperup, der blev matchvinder mod Frederikshavn.

Af Flemming Haag

Matthias Asperup sikrede RMB sejren, da han scorede sejrsmålet kort før tid.

Det er en rigtig vigtig sejr over Frederikshavn, det er tre point vi har rigtig meget brug for. Vi har brug for så mange point som muligt, så vi kan komme langt væk fra Play In pladserne. Det er målet, at ende så højt oppe som muligt i Ligaen, så det er rigtig dejligt med en sejr i dag. Men vi vil gerne krybe længere op i tabellen. Det skal ikke være lige ved og næsten, vi skal have tre point i hver kamp.

Du havde en break away i slutningen af tredje periode.

Den break away jeg har, er et rigtig dårligt skud. Men så er det heldigt, at jeg kunne klappe den ind her til sidst, så det er det jeg tænker på, det er det sidste mål, og det var rigtig dejligt at få scoret der.

Næste kamp er i Aalborg, hvad forventer du af den kamp.

Vi spillede en rigtig god kamp mod Aalborg sidst, hvor vi vandt 3-2. Som vi kom ud og spillede i tres minutter sidst mod Aalborg, det er sådan vi skal komme ud i Aalborg på tirsdag, plus lidt ekstra for, at få tre point. Det er en rigtig svær udebane at spille på, så vi skal være 100% klar og 100% fokuseret i tres minutter for, at få point i Aalborg. Det er et rigtig godt hold, og de vandt mesterskabet sidste år, og de er ikke blevet dårligere. De er svære at spille i mod, men hvis vi komme ud med 100% fokus og gejsten er der, så er jeg sikker på, at vi godt kan tage point i Aalborg.