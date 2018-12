Lottomillion til Rødovre

En Lotto-spiller fra Rødovre havde nul rigtige lørdag aften, men er blevet millionær alligevel. Foto: Søren Wesseltoft

Af Christian Valsted

Julen blev lørdag en hel del sødere for en ’uheldig’ lottospiller fra Rødovre i weekenden. Der var ingen, der vandt hovedgevinsten, hvilket øger puljen til 20 millioner skattefri kroner, som kan vindes på lørdag. Til gengæld var der to vindere af Millionærgarantien, hvor du bliver millionær, selvom du har 0 rigtige. Den ene heldige spiller har købt sin kupon hos Q8 i Hjørring, mens den anden har spillet via nettet og er fra Rødovre Kommune.

Danske Spil tager selv kontakt til vinderen, der har spillet på nettet, men har endnu ikke hørt fra vinderen, der har købt sin kupon hos Q8.