Karsten Jensen ”Vi har vist god gejst”

Ishockey ”Det bliver en tæt kamp mod Aalborg. De er rigtig formstærke må man sige, der skal vi være klar fra start. Aalborg er rigtig stærke i deres powerplay, hvor undertal og overtal kan gå hen og blive alt afgørende” siger Karsten Jensen, om søndagens kamp mod Aalborg Pirates, i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

Kasper Jensen, siger om kampen mod Frederikshavn White Hawks.

”Det er en meget rodet kamp. Det går lidt op og ned, der er mange powerplay og boksplay, så det var svært at få rytme i spillet. Det er en tæt kamp, men det var ikke noget kønt hockey. Det var meget rodet, hvor det bølger frem og tilbage. Med de mange udvisninger, så er det svært at få rytme i kæderne og i holdet, når der er så mange spilstop. Det var gældende for alle kæderne, og gældende for begge hold, både den ene og den anden vej”.

I har syv powerplay i kampen mod Frederikshavn, men ingen scoringer.

”Vi har ikke det held som vi havde sidste år i powerplay. Måske skal vi have nogle flere skud på mål, men jeg syntes, at vi er begyndt at skyde noget mere. Vi har ikke det held vi har haft, vi skal bare blive ved, så skal det nok komme. Men det ser jo ikke godt ud med syv powerplay, uden at scorer”.

Syv kampe i overtid og syv nederlag, hvorfor trækker Rødovre det ”korte strå”?

”Det er lidt irriterende, at vi ikke kan få det sidste i overtiden. Selvfølgelig er det godt vi får et point, men det er ikke godt, når vi ikke har vundet i overtiden endnu.

Det er de små marginaler der er afgørende. Der skal jo ikke så meget til, når hvert hold kun har tre spillere på banen. Der skal bare et fejlskær til eller en tabt puck, så er der en to eller tre mod en situation, det ser man tit. Vi har bare været meget uheldige i år, hvor vi ikke har fået afgjort det til vores fordel” siger Karsten Jensen og fortsætter. ”Jeg tror, at lige så snart vi får den første sejr i overtiden, så bliver det en forløsning, for vi har været rigtig uheldig i overtiden, må man sige”.

Næste modstander er Aalborg Pirates.

”Det bliver en tæt kamp mod Aalborg. De er rigtig formstærke må man sige, der skal vi være klar fra start. Aalborg er rigtig stærke i deres powerplay, hvor undertal og overtal kan gå hen og blive alt afgørende” siger Karsten Jensen. ”Vi har vist god gejst i sæsonen, senest mod Esbjerg, hvor vi er bagud 0-3 og 2-4 og får udlignet i de sidste sekunder, det er i sig selv stærkt” slutter Karsten Jensen.