Julen kimer to gange i Grøndalslund Panumkoret glæder sig til at synge publikum i Grøndalslund Kirke hele vejen ind i den rigtige julestemning

Panumkoret glæder sig til at synge publikum i Grøndalslund Kirke hele vejen ind i den rigtige julestemning Foto: Privat

Julekoncert Med to julekoncerter i samme weekend skruer Grøndalslund Kirke for alvor op for julestemningen i næste weekend.

Af André Bentsen