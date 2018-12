Julecabaret revser højtidens ulyksaligheder

Landets eneste faste cabaretscene, Café Liva, har siden 1989 haft et årligt flagskib midt i sæsonens væld af nye cabaretter – nemlig Årets Julecabaret, der er med spisning i Viften. Billetter kan købes via viften.dk. Foto: Brita Fogsgaard

teater Rødovre Teaterforening slutter teateråret af med juleforestilling, der gennem årene er blevet en klassiker.

Af Christian Valsted

Café Liva er landets eneste cabaret-båd, men i næste uge er der ingen bølgegang, når skuespillerne skal optræde på fastlandet i Kulturhuset Viften. Café Liva producerer årligt tre til fem cabaretter og gennem 30 år har den årlige julecabaret, og dermed revsningen af højtidens ulyksaligheder, været en fast tilbagevendende begivenhed. Årets julecabaret, ’Andens verdenskrig’, er for første gang kommet på landsdækkende turné og på onsdag den 19. december er det Rødovres tur til at få besøg.

Det er Café Livas kunstneriske- og administrative leder, Jacob Morild, der igen i år står bag årets forestilling. Jacob Morild var med til at starte Julecabaretten op for 30 år siden og siden har han troligt skrevet en ny hvert.

Og hvad går årets juleforestilling så ud på i år?

Igen i år bores og dissekeres der i årets største traumatiske fællesskabs-

tragedie – nemlig julen, der er et overflødighedshorn af forbrug, flæsk, fedt og værst af alt – Familietvang. Forestillingen er piftet op med helt aktuelle emner og indfaldsvinkler, som Jacob Morild har gjort til sit varemærke og som flere gange har fået anmeldere og publikum til at kalde ham ‘Danmarks skarpeste Satiriker’. Hvis du vil vide om julemanden på overførselsindkomst resten af året og hvor den lille nisse egentlig rejste hen, så foregår det i Viften næste onsdag.