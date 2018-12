Hvilken tagtype skal du vælge?

SPONSORERET INDHOLD Regnen vælter ned, solens skarpe stråler og vindens styrke. Taget på din bolig slides konstant af vejr og vind, så levetiden er begrænset. Det betyder, at du på et tidspunkt står overfor at skulle vælge, hvilket tag, der skal være efterfølgeren.

Der er mange forskellige typer af tag, med hver deres fordele. Det kan måske endda virke lidt som en jungle. Så her får du et lille overblik over 3 mulige tagtyper, der forhåbentlig kan hjælpe dig lidt på vej.

Ståltag

Ståltag er forholdsvist enkelt at montere. Det er nemlig et let materiale med en stor overflade, som medvirker til, at ståltag er nemt at arbejde med. Ståltag kan i de fleste tilfælde lægges direkte ovenpå det eksisterende tag. Så hvis du vælger denne løsning, slipper du får at bruge tid og penge på at bortskaffe det gamle tag. Derudover findes ståltaget i mange forskellige farver og former, således at du har mulighed for at finde det tag, som passer godt til netop din bolig.

Betontag

Betontag findes også i mange forskellige farver og overflader, hvilket gør det muligt at finde det rette betontag til din bolig. Det er en tagtype, som er god til at modstå kraftig storm og blæst. Det vil i de fleste tilfælde være en billigere løsning end eksempelvis tegl- eller skiftertag, men man skal også have i baghovedet, at det er en tung tagtype. Det vil sige, at du skal sikre dig, at den nuværende tagkonstruktion kan bære det nye tag.

Eternittag

Denne tagtype er lavet af miljøvenlig fibercement, hvilket gør den modstandsdygtig overfor råd og svamp. Det er enkelt at montere eternittag samtidig med, at det er en forholdsvis billig løsning. Så hvis du står og mangler et tag til sommerhuset eller haveskuret, kan det være en god løsning. Det er nemlig heller ikke en tagtype, som kræver særlig meget vedligeholdelse.