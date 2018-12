Hjælper bedsteforældre med gaver til børnebørn

Jenny kører personligt ud med din julegave til børnebørnene.

Julehjælp Lokal butik på nettet pakker dine julegaver til børnebørnene ind og bringer dem ud gratis, hvis du selv har svært ved det.

Af André Bentsen

I mandags fik jeg pænt min pakkekalendergave fra min 8-årige datter retur. Den var som altid pakket ind i sølvpapir, men når man er nået en vis alder, er den slags bare ikke godt nok mere.

Sådan er det også med julegaverne, der gerne skal udstråle hygge og vække appetit på noget godt. Men mange – især ældre – har svært ved selv at komme rundt med de mange gaver i juletiden, især, hvis børneflokken er vokset sig stor.

Derfor tilbyder LuxBaby.dk, der sælger hjemmelavede gaveæsker, kvalitetslegetøj og smykker til børn også at pakke din gave ind og køre den ud til dig helt gratis her i julen.

Spørger du Jenny Nolin, der har startet butikken på nettet, er det dog ikke lige meget, hvad der er inde i gaven.

“Der er lige nu rigtig stor fokus på økologisk legetøj og legetøj uden kemi samt legetøj, der er produceret under ordentlige forhold. Jeg tror, at børn i mange år har fået meget legetøj; som forældre vil man gerne stimulere sit barn ‘rigtigt’, og man køber derfor gerne puttekasser, labyrinter, etc til børn,” siger Jenny Nolin, der har et par små favoritter i netbutikken.

“Værktøjssættet fra Bloomingnville mini til den lille handyman er rigtig populært; det samme er gaveæskerne med rangler og suttesnore til de helt små. Til pigerne er smykker helt klart et hit. Vores smykker er nikkelfri og er i sterling sølv og med design til alderen 0-12 år. Det har været et hit i år at give barnet sit første smykke her op til jul,” siger hun og tipper videre:

“Og ellers er filt uroerne til børneværelset meget populære; de er produceret af Gamcha i Nepal og er i 100 procent newzealandsk uld af en rigtig god kvalitet. Derudover er historien om Gamcha, at det blev startet af to kvinder for at skabe en mulighed for selvforsørgelse gennem arbejde – og er med årerne vokset til, at der nu sidder 125 kvinder og producerer de lækreste håndlavede filtprodukter. Udover den gode kvalitet, så tror jeg, at tanken om, at man som kvinde i Danmark kan hjælpe kvinder i andre lande, har været medvirkende til at gøre Gamchas produkter så populære.”

Giv minder i gave

Mange giver efterhånden ikke bare gaver, der skal ligesom noget mere til. Ikke mindst i julen.

Når man skal give gaver til børnefamilier går tendensen mod at give noget, der skaber minder.

“F.eks. barnets første smykke, en personlig gaveæske, trælegetøj, som er i en kvalitet, der kan tåle at gå i arv til næste generation,,eller legetø,j der er håndlavet. Når jeg tænker tilbage, så var nogle af mine bedste julegaver som barn min fars hjemmebyggede garage i træ, der holdt i rigtig mange år,” siger Nolin og tilføjer:

Eller buret til min hamster, som også var hjemmelavet i træ og malet lyserødt og også holdt i rigtig mange år, til trods for, at min hamster ihærdigt gnavede i det. I dag har man ikke samme tid til at lave julegaverne selv, og derfor tror jeg, at mange vælger håndlavet legetøj for at få den samme unikke værdi og følelse frem i gaverne.”

Denne jul tilbyder hun selv at køre rundt med julegaverne i Rødovre for at hjælpe de bedsteforældre, der måske kan have svært ved det selv.

“Min mor havde svær leddegigt hele min barndom og havde svært ved at bære indkøb og gaver hjem. Det gør selvfølgelig, at jeg i dag tænker meget over de mennesker, der har svært ved selv at afhente pakker, der er købt på nettet,” siger hun.

“I dag, hvor mange (også LuxBaby.dk) har GLS pakkeshops som afhentningssted, synes jeg, at det er synd, hvis det skal ødelægge noget af juleglæden at skulle tænke på ikke at kunne få feks julegaven til børnebørnene med hjem. Når jeg har solgt, skal jeg til mit faste GLS afleveringssted – og modtager skal så måske også gå et pænt stykke for at afhente pakken – og kan så måske ikke engang bære den hjem selv,” tilføjer Jenny Nolin.

Hun vil derfor gerne tilbyde Lokal Nyts læsere personligt at levere gaver købt hos LuxBaby.dk til folks dør for alle borgere i Rødovre. Folk kan købe og betale over nettet og blot skrive koden frifragt (uden mellemrum) og så betaler de ikke for fragt. De kan så sende en sms på 20853935 og aftale tidspunkt for levering.